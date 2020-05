Iako je javnost, otkako su u siječnju i to putem društvenih mreža objavili da napuštaju kraljevsku obitelj, bila uvjerena kako iza svega toga stoji američka glumica, prava istina je, čini se, sasvim drugačija

'Upravo ta riječ 'Megxit' je od početka ljutila princa Harryja jer zbog nje se čini da je odluka da napuste kraljevsku obitelj bila od Meghan. No, u stvarnosti, tu odluku donio je Harry, a knjiga ('Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family', koja će izaći 12. kolovoza, op.a.) to će i potvrditi, ali i objasniti zašto je do toga moralo doći', otkrio je izvor blizak princu Harryju i Meghan Markle.