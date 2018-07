Iron Maiden priredili spektakl i čestitali našoj repki na sjajnoj igri na Svjetskom prvenstvu

Dvije godine nakon koncerta u Splitu legendarni glazbenici ponovo su stigli u Hrvatsku. Više od 15 tisuća ljudi u utorak navečer dočekalo je rasprodan koncert Iron Maidena u Areni Zagreb, u sklopu njihove turneje 'Legacy of the Beast'. Priredili su pravo ljetno osvježenje u vrijeme brojnih elektronskih festivala i nastupa DJ superstarova po našoj obali te održali lekciju iz povijesti hard rocka koju je publika prihvatila glasno i s oduševljenjem

Koncert su otvorili s pjesmom 'Aces High', koju je publika iznijela svojom energijom i zborskim pjevanjem. Izveli su pjesme iz svih dijelova karijere benda, a publika je posebno dobro reagirala na 'Two Minutes To Midnight', 'The Trooper', 'The Wicker Man', 'The Number of the Beast', 'Fear of the Dark'.Scenografiji se ni ovaj put nije mogla naći zamjerka, od aviona na sceni, preko križeva i pirotehnike za vrijeme dramatične 'Sign of the Cross'.

Bruce Dickinson je tijekom večeri često puta zagrmio poznatu 'scream for me Croatia' , mahao je sa hrvatskom zastavom, a dotakao se i neizbježne teme - nogometa. Igrali ste je*eni nogomet, Hrvati, svaka čast ', poručio je na oduševljenje publike.