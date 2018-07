Iron Maiden: Humanitarci na djelu i dok putuju

Na turneji Legacy Of The Beast Maidenovci su odlučili dio vremena posvetiti i humanitarnom radu te su ponudili fanovima mnogobrojne memorabilije na aukciju ili mogućnosti da budu dio showa poput sudjelovanja za tonskim pultom na nekom od koncerata, a sve u svrhu skupljanja sredstava za dječju zakladu The Truants

Začetnik ideje je Rod Smallwood, menadžer grupe, koji uvijek iznova iznenađuje članove banda prilikom skupljanja stvari i organiziranja događaja, navodi se u najavi. Aukcija traje do 10. srpnja na stranicama givery.com.