Indie rapsuper-duo Sage Francis X B. Dolan: Epic Beard Men stižu u Močvaru

Američki indie rapsuper-duo Epic Beard Men, kojeg čine 'spoken word' legende iz podzemlja Sage Francis i B. Dolan, po prvi put će zajedno nastupiti 23. srpnja u klubu Močvara u Zagrebu

Nakon godina pritisaka fanova da se udruže konačno se spajaju 2016., a krajem ožujka ove godine izbacuju debi album 'This Was Supposed To Be Fun'. Aktualna promocija proteže se uglavnom na UK teritorij te stoga zagrebački koncert pripada među rijetke za ostatak Europe.

Apsurdno ime Epic Beard Men prigrlili su kao podsjetnik samima sebi da je misija ovog dvojca potpuno suprotna teškim temama u solo projektima - ovdje se djelovanje„dvojice bradonja“ svodi na zabavu, baš kako ističe naziv prvijenca, no ipak ne udaljavajući se previše od prepoznatljivog im potpisa, kako osobnog, tako i politički nabijenog. Od smrtno ozbiljnog do zajedljivog i urnebesno smiješnog, 'This Was Supposed To Be Fun' spaja klasičan breakbeat i ritam mašinu s grooveom soula i sub bassa uz gitare, violine, pa i brass sekciju. Nastavak je na njihov prvi EP 'Season 1' iz 2018.te prvi singl 'War On Christmas' iz 2017., a donosi između ostalih i kolaboracije sa Slugom, inicijalno poznatim po projektu Atmosphere, i Blue Raspberryjem iz proširene Wu-Tang obitelji.