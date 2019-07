U bogatom programu Ljeta u MSU očekuje vas koncert Tram 11

Šestu sezonu multimedijalnog programa Ljeto u MSU koja je zainteresirala brojnu zagrebačku publiku uveličat će i nastup omiljenog hip-hop sastava Tram 11

Uz koncert sastava Tram 11, po cijeni jedne ulaznice, u MSU-u ćete moći pogledati čak tri izložbe: samostalnu izložbu umjetnice Mirjane Vodopije 'Lutajući krajolik' zatim izložbu jednog od najznačajnijih njemačkih umjetnika druge polovice 20. stoljeća Sigmara Polkea 'Glazba nerazjašnjenog porijekla', te izložbu Heima Zoberniga, jednog od najznačajnijih austrijskih suvremenih umjetnika.

Uz izložbe, prije početka koncerta, u 20.30 sati očekuje vas i performans 'Doktor Miserabilis', prema motivima dramoleta za jednu lutku Dunje Robić, autora Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo. Dolje miserabilizam! - urlik je Bretonova manifestnog rukopisa objavljenog 5. ožujka 1956. na naslovnici novina Combat-Art, u krajnjem trenutku da se ovdje i drugdje klinički prouče kategorije bijede u umjetnosti, prokažu zločini deprecijacije stvarnosti koji uzurpiraju mjesta egzaltacije.

Istodobno i ovdje, Dunja Robić uzvraća ironijskim ludizom dramoleta o sudbini umjetnosti, imena Doktor Miserabilis, iz serije rukopisa za jednu ili više lutaka i glasova - za odrasle. Taj dramsko-klinički slučaj konceptualizira tenzije velikih i malih mizerija u djelima filozofa i umjetnika, od Pascala do Bourdieua. Radeći s fragmentima umjetničke i biografske antigravitacijske legende književnice, prevoditeljice, autorice kultnih šlagera, kliničke psihologinje i pedagoginje razmještene pod homonima Dunja Robić / Mira Košutić / Mira Dupelj / Alka Ruben uz pojmove, medijacije i odjeke Preobražaja inteligencije suvremene francuske filozofkinje Catherine Malabou suprotstavljamo apokaliptični instrumentarij opozicionalaca mizeriji svijeta. Kabinet ekstremne reflektofonije doktora Miserabilisa, marionete tautologije i kontradikcije, prepariranim megafonskim dijalogizmom koji kontroliraju elektronički signali zumera izmješta iz težišta njegovo višeglasje snatrenja i rasapa. Memorija njegove industrijske robotike je ograničena, ali ono što mu stoji na raspolaganju izvodi metis koji zapanjuje svaku misaonu prirodu. A tek prednost koju ima pred inteligencijama i plavim mozgovima koje utjehu nalaze u procjepima sablasne doline! Kako možete biti tako naivni? Kako ste mogli pomisliti da će otkriće neuronske plastičnosti otvoriti vrata prosvijećenosti i slobodi? - urlici su za duh ex Hob-Art mašine.

Projekt se odvija u partnerstvu s Muzejom suvremene umjetnosti u Zagrebu (Ljeto u MSU 2019), Unseen festivalom i Art radionicom Lazareti u Dubrovniku, uz podršku Zaklade Kultura Nova, Ministarstva kulture RH, Ureda za kulturu Grada Zagreba.

Također, već tradicionalno, u dvorani Gorgona MSU-a moći ćete pogledati projekcije najboljih filmova MSU kina, a ovoga puta prikazujemo slovenski glazbeni dokumentarni 'Pero Lovšin – TI LAHKO (Pero Lovšin – You Can)' u tri termina 17.30, 19.00 i 20.30 sati. Film donosi priču o Peri Lovšinu, prvoj punk zvijezdi nekadašnje Istočne Europe, od njegovog stvaranja glazbene povijesti, preko glazbe i, naravno, teksta te neglazbene slovenske povijesti od buntovničkog anarhizma sedamdesetih godina prošloga stoljeća, osamostaljenja i demonstracija na Kongresnom trgu u Ljubljani, do Europskog nogometnog prvenstva 2000. u Amsterdamu. Kamera prati Lovšina za vrijeme nastupa u malim slovenskim gradovima, s Pankrtima u Beču i na velikoj pozornici Cankarjeva doma, kao i tijekom stvaranja zadnje ploče. S njim smo na putu i kod kuće.

U posljednjem književnom programu ove sezone u 19.30 sati ugostit ćemo izuzetnog pjesnika i voditelja Ivana Šamiju te nagrađenu mladu književnicu i kritičarku Luciju Butković. Dok nam njezina debitantska zbirka „Vučji sat“ (Jesenski i Turk, 2018) dočarava aktualno doba iracionalizma, Šamijina iznimno hvaljena i priznata zbirka „Projekt Poljska“ (MeandarMedia, 2014) vodi nas kroz prostor i vrijeme u potragu za nepatvorenom, neposrednom ljudskošću.

Ulaznice za multimedijalni program Ljeto u MSU 2019 – Tram 11 možete kupiti putem sustava EVENTIM i na recepciji MSU-a od utorka do nedjelje od 11 do 18 sati i subotom od 11 do 20 sati. Broj ulaznica je ograničen, a cijena ulaznica za koncert plus još 4 dodatna popratna programa je i dalje nevjerojatnih 85 kn!