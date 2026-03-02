Impresivni KOIKOI na svom najvećem zagrebačkom koncertu dosad

Glas o koncertnoj moći beogradske četvorke već je dugo proširen kompletnom nezavisnom regionalnom scenom i među svima koji je prate, a nastup koji je bend odsvirao u subotu s pravom će ih instalirati među najimpresivnije i najtraženije bendove ovih prostora. Jer uživo KOIKOI su sila koja mete sve pred sobom i ne namjerava stati još dugo.

Subotu u Tvornici otvorili su Turno Trans Turisti odličnim nastupom koji je za okosnicu imao novi album ‘Važan i veliki’ čije pjesme, sudeći po reakciji su već itekako došle do publike. Bio je to odličan uvod u glavno ime večeri na čijem meniju se podjednako našao i materijal s prvijenca ‘Pozivi u stranu’, kao i s hvaljenog nasljednika. KOIKOI nastupi su svirački savršen stilski eklektičan miks žanrova koji je u sebe uvukao i rock koncert s punkerskim mosh pitom i vibe elektronskog partya. Od brze otvarajuće ‘Ponovo stran’ do nježne ‘O sreći’, energetskom kontrapunktu razarajuće ‘Misisipi’ (koja suprotno očekivanjima nije zadnja već predpredzadnja pjesma koncerta) KOIKOI voze tu moćnu live mašinu s toliko šarma, karizme i kvalitete kao malokoji bend ovih prostora. Snaga Marka, Gizma i dvije Emilije savršeno se očituje i u tome da su neke pjesme s albuma koncertno dobile dimenziju više, kao i da bend sa svega dva albuma bez problema drži na vrhuncu tenziju kroz čitava dva sata trajanja. Za svoj najbrojniji susret sa zagebačkom publikom i ozbiljan karijerni korak naprijed KOIKOI su pripremili audio & video iskustvo kakvo se doista rijetko kad vidjelo u Tvornici.