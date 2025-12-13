Ime joj je odredilo sudbinu: Ramona je odabrala jedinog logičnog mentora u The Voice Kidsu

Završila je i četvrta audicijska emisija The Voice Kids Hrvatska. Za prolazak u daljnji dio natjecanja ostalo je jako malo mjesta

'Timovi su sve popunjeniji, odluke su sve teže. Počinje četvrta emisija audicija The Voice Kidsa’. Tim su riječima voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić otvorili emisiju.

Prva se predstavila devetogodišnja Nikol Kutnjak iz Svetog Martina na Muri. Voli pjevati, članica je mažoretkinja, obožava svoga psa Tedija i svira gitaru.

Izašla je na pozornicu te svojim stavom i glasom odmah sve mentore dobila na svoju stranu nakon što je otpjevala tradicionalnu međimursku pjesmu ‘Dej mi Bože’. Čak dvije blokade (Gopčeva i Vannina) pokazuju koliko su je mentori htjeli baš u svojem timu. Odabrala je dalje nastaviti uz Davora Gopca.

The Voice Kids Hrvatska Izvor: Promo fotografije / Autor: Dinko Cepak /HRT







+17 The Voice Kids Hrvatska Izvor: Promo fotografije / Autor: Dinko Cepak /HRT

Dorijan Novoselac dolazi iz Komletinaca kraj Vinkovaca, povratnik je u emisiju, a svira nekoliko instrumenata i obožava pjevati. Tata mu je bio glazbenik, ali je želio više biti sa svojim sinovima pa se prestao profesionalno baviti glazbom. Dorijan obožava s tatom i bratom ići u ribolov. Odabrao je pjesmu Bona Jovija ‘Bed Of Roses’ i već mu se na prve otpjevane note okrenuo Gobac, a za njim i dvije mentorice. Dorijan je dalje odlučio nastaviti u Vanninu timu.

Pjesma ‘Malo mi za sriću triba’ Doris Dragović bila je izbor Sare Dundović. Dolazi iz Zadra, ima 13 godina, a svoje je prve glazbene korake napravila na Kalelargi. Uzor joj je otac te ima veliku podršku obitelji. Bojala se da će imati tremu, no vrlo je sigurno otpjevala baladu, makar joj se nijedan mentor nije okrenuo. Uz mnogo komplimenata i pokoji savjet za budućnost, Sara se oprašta od nastavka emisije.

Mara Murtezani ima 13 godina i dolazi iz Opuzena. Povratnica je u emisiju, a nakon sigurnog nastupa i okreta mentora odabrala je nastaviti uz Vannu i njezin tim. Izvela je pjesmu Michaela Jacksona ‘The Way You Make Me Feel’ te dobila veliku potporu publike i navijača. Obožava ušće Neretve i zalaske sunca, svojeg psa, svoje prijatelje te svira bas-gitaru.

Danijel Lončar ima 11 godina, dolazi iz Vurnovca, a na papiriće zapisuje svoje snove, maštu i priče. Voli biti u svom svijetu i obožava pjevati. Izveo je Mijinu pjesmu ‘Život nije siv’ uz veliku podršku publike u studiju, a dobio je i njezin okret na posljednjim taktovima te mjesto u timu.

Pjesmom Miley Cyrus ‘Flowers’ Tonka Jadrić pokušala je osvojiti mjesto za nastavak ovog putovanja, no nitko joj se od mentora nije okrenuo. Ima 12 godina i dolazi iz Splita. Sebe opisuje kao znatiželjnu, veselu, duhovitu osobu koja voli pjevati i već 5 godina svira klavir. Velika joj je podrška brat, voli korejsku kulturu i hranu, a san joj je i otputovati u Koreju.

Četrnaestgodišnja Kaya Mešić iz Dubrovnika u budućnosti se vidi kao pjevačica i glumica. San joj je nastupiti u mjuziklima na Broadwayu. Bavi se plesom i obožava se izraziti pokretom. Izvela je pjesmu ‘Popular’ Ariane Grande iz mjuzikla ‘Wicked’. Izvedbom je oduševila publiku, a s oduševljenjem su joj se okrenuli i svi mentori. Dalje je odlučila nastaviti u Vanninu timu.

Donatella Maria Pivac ima 12 godina i iz Zagreba je. Odmalena pjeva u zboru, pohađa glazbenu školu, a gimnastiku trenira od svoje treće godine. ‘I u gimnastici i u pjevanju osjećam se slobodno kao ptica“, rekla je Donatella Maria i izvela pjesmu ‘Žute dunje’ grupe Indexi. Između Mije i Tolje za mentora je odabrala Marka te će dalje nastaviti uz njegov tim.

Lorena Mioč ima deset godina i dolazi iz Osijeka. U budućnosti želi napraviti nešto veliko za čovječanstvo. Uzori su joj Nikola Tesla i Leonardo Da Vinci zbog svega što su dali svijetu. Otpjevala je pjesmu ‘A Million Dreams’ koju inače izvodi Pink. Želja joj je bila nastaviti s Vannom, kojoj je donijela i dar, no dobila je samo Mijin okret pa u njezinu timu nastavlja dalje.

Trinaestgodišnji Roko Serdarević dolazi iz Škabrnje. Nastupa u folkloru, glazba mu puno znači u životu te čuva i cijeni svojih nekoliko prijatelja. Otpjevao je pjesmu ‘Cvit od kamena’ grupe Dalmatino, no nitko mu se od mentora nije okrenuo. Dobio je mnogo komplimenata i pokoji savjet, a uz veliku se potporu publike oprašta od emisije.

Ramona Vuković ima deset godina i iz Osijeka je. Sebe opisujem kao zabavnu, pametnu i brižnu. Sa 6 je godina prvi put posjetila azil i od tada redovito brine o psima i pomaže im. Bavi se sportom koji ju je naučio puno toga životnoga. Izvela je pjesmu ‘Three Little Birds’ Bob Marleyja. Ime je dobila po Gopčevoj pjesmi, a u njegovom timu i nastavlja dalje.

Pjesma ‘City Of Stars’ Ryana Goslinga i Emme Stone iz mjuzikla ‘La La Land’ bila je izbor četrnaestogodišnje Blanke Ivanišević iz Splita. Voli pjevati, svirati gitaru i podizati raspoloženje u svojoj ekipi. Želi živjeti svoje snove i ne odustati od njih što god da se dogodi. Nitko joj se od mentora nije okrenuo iako je imala veliku potporu publike i navijača.

Iris Kalić ima 9 godina i iz Osijeka je. ‘Puno pjeva, jako je glasna pa ja pobjegnem u sobu’, iskreno je priznala njezina sestra. Kaže da je zaljubljive prirode te obožava nastupati pred svojom ekipom. Otpjevala je pjesmu ‘Javi se’ Emilije Kokić te su joj se okrenuli svi mentori. Dalje je odlučila nastaviti u Toljinu timu.