Imala je sve - izgled, slavu i voljenog muškarca uz sebe, no život joj je naprasno prekinut jedne večeri prije točno 50 godina

Prošlo je točno 50 godina od tragične smrti omiljene holivudske glumice, koja je zbog uloge u filmu 'Dolina lutaka', ali i braka s kontroverznim filmašem Romanom Polanskim, bila u centru pozornosti. Nažalost, njezin je život naprasno prekinut kada ju je, u visokom stupnju trudnoće i u 26. godini života, ubio Charles Manson

Povodom 50 godina, koliko je prošlo od stravičnog ubojstva Sharon Tate, čak su tri holivudska filma pronašla inspiraciju u atraktivnoj holivudskoj glumici, a među njima je i posljednji film Quentina Tarantina 'Once Upon a Time in Hollywood', u kojem ju je utjelovila Margot Robbie. Sharon Tate rođena je 24. siječnja 1943. godine u Dallasu i većinu vremena provela je seleći se s ocem, pukovnikom Paulom Jamesom Tateom, koji je u vojsci postavljao raketne stanice u državama članicama NATO-a. 'Stalno smo putovali, često i u druge zemlje, i upravo zbog toga nismo imale previše prijatelja', otkrila je nedavno njezina mlađa sestra Debra Tate za New York Times.

U srednjoj školi obitelj se napokon skrasila u Italiji, a upravo je tamo Sharon Tate pronašla honorarni posao na filmskim setovima te je rođena ljubav prema glumi. Naravno, nije trebalo proći dugo da je primjete, budući da je zbog svoje nevjerojatne ljepote bila itekako zanimljiva. Sa samo šest mjeseci proglašena je Miss Tiny Tot u Dallasu, a 1959. godine, kada je imala 16 godina, dok je pohađala srednju školu u Richlandu, ponijela je i titulu Miss Richland. Nažalost, titule se ubrzo morala odreći nakon što je obitelj doznala kako se zbog očevog posla sele u Italiju, no njezina ljepota otvarala joj je sva vrata idućih godina.

1962. Sharon Tate je upoznala Martina Ransohoffa, direktora Filmways Inc. i odmah potpisala ugovor s njima, a uz njegovu pomoć dobila je i prve, iako manje, uloge u sitcom-ovima poput 'Mister Ed', te 'The Beverly Hillbillies'. Već tri godine kasnije zajedno s Davidom Nivenom snimila je 'Eye of the Devil', glumila je uz Deana Martina u 'The Wrecking Crew', no tek joj je uloga u 'Dolini lutaka' otvorila sva vrata. Upravo zbog uloge u tom filmu 1968. godine bila je nominirana za novu nadu na Zlatnim globusima. Iako se njezino ime povezivalo s mnogim muškarcima, jedini koji joj je mogao parirati i uz kojeg se smirila bio je kontroverzni redatelj Roman Polanski. Netom prije njezina 25. rođendana, par se vjenčao u Londonu, na maloj ceremoniji u matičnom uredu.

Zanimljivo je da je vjenčanica, točnije mini haljina u kojoj se udala, prodana 2018. godine za nevjerojatnih 375 tisuća kuna. Njihov brak trajao je tek 18 mjeseci, a tek godinama kasnije na površinu su izašli mnoge mračne tajne samog Polanskog. Naime, 1977. godine, osam godina nakon smrti Sharon Tate, Polanski je optužen u šest točaka optužnice da je seksualno zlostavljao tada 13-godišnju Samanthu Gailey, zbog čega je na kraju pobjegao u Europu. Navodno je on imao veliki utjecaj i na svoju suprugu, što je tek u knjizi iz 2016., 'Sharon Tate: A Life that Polanski', otkrila njezina prijateljica Joanna Pettet. Ona tvrdi kako je on određivao što će odjenuti, a najviše ju je volio bez šminke. Neki drugi bliski ljudi tvrde kako ju je Polanski prisiljavao i na neželjene seksualne odnose, koji su često uključivali još jednu osobu uz njih.

No, ona je bila 'luda za njim'. 1969. godine ostala je trudna i bila je presretna što će Polanskom roditi njegovo prvo dijete -sina. No, jedne ljetne večeri, s 8. na 9. kolovoza 1969. njezin je život naprasno prekinut. Sharon Tate, koja je bila u osmom mjesecu trudnoće, ubijena je u njihovom obiteljskom domu u Los Angelesu zajedno sa četvero drugih - njezinim bliskim prijateljem Jayjem Sebringom, prijateljem od Polanskog, Woytekom Frykowskim i njegovom djevojkom Abigail Folger, te Steven Parent. Ubojstvo su počinili pripadnici kulta Manson Family kojeg je vodio Charles Manson - Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel i Linda Kasabian, no oni su uhićeni tek u listopadu i to zbog optužbi za krađu automobila, a tek ih se naknadno povezalo sa svim ubojstvima, nakon što se Susan Atkins pohvalila svojim cimericama u zatvoru o svemu.