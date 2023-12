Ida Prester: Danas se od početka gura dečke u jednu stranu, djevojčice u drugu. Moramo spajati svjetove

Ida je govorila o slučaju ubijene Nizame Hećimović iz Gradačaca, kao i i o medijskom tretmanu nasilja nad ženama, posebno u sferi internetskih komentara.

"Komentare sam istraživala i na slučaj Klara Buntić. Ona je mlada majka iz Ljubuškog, koja je izašla u javnost, za razliku od Nizame. Dobila je medijsku zaštitu, policija i sudstvo joj nisu htjeli pomoći. Napravila je audio-snimku nasilja svog partnera, ja sam gledala komentare na to i bilo je strašno. Način na koji ljudi ne vjeruju žrtvi, preispituju, pišu kako ona zasigurno samo stoji pred ogledalom i uzima pare. Neki ljudi misle da je to holivudska snimka, da je to netko napravio namjerno. I treba znati da i žene pišu to. Kao i da ovo nije rat žena protiv muškaraca, ovo je rat protiv nasilja", rekla je u emisiji Ida Prester.

"Danas se od početka gura dečke u jednu stranu, djevojčice u drugu. Pogledaj bilježnice koje se prodaju, u knjižarama posebno stoje slikovnice za dečke i djevojčice. Dečki imaju put u svemir i aute, a bilježnice za djevojčice su hiperseksualizirane. Već tu se razdvajaju svjetovi koji se poslije neće razumjeti. Moramo spojiti te svjetove", rekla je također Prester.

U jednom od priloga u emisiji gostovali su i roditelji ubijene Mihaele Berak, rođene 2002. godine u Osijeku, koju je iz službenog pištolja ubio mladi policajac Marko Smažil, s kojim se kratko viđala.

Njezina mama Jadranka za HRT-ovu emisiju ispričala je da je bila radosna djevojka koja je oko sebe uvijek širila sreću.

"Naša Miha, naša radost, sve naše. Ona je bila dijete koje je oko sebe širilo pozitivu, okružena uvijek prijateljima, ambiciozna, uvijek smo suprug i ja znali reći da je imala svoj stav, od vremena kad je išla u vrtić znala je što će odjenuti... Pa sve do upisa na fakultet, kad je u sebi prepoznala onaj osjećaj da želi pomagati ljudima, da želi biti s djecom koja nemaju roditeljsku skrb, da želi podršku ženama koje su zlostavljane, koje su u sigurnim kućama, da svima njima pruži potrebnu podršku...", rekla je Mihaelina majka kroz suze.

"Jako teško je ovo gledat, pogotovo iz pozicije roditelja. Sedam je ubijenih žena od početka godine, to su žene koje su imale život pred sobom. Mora ti se probudit poriv da nešto napraviš, da nešto napravimo svi zajedno, i natjeramo i institucije da djeluju. Zato sam i pokrenula Štit," dodala je Prester, predstavivši kampanju "Štit" kojom želi senzibilizirati i osvijestiti javnost o problemu nasilja nad ženama. Govorila je o tome što joj je bio okidač za pisanje pjesme sa snažnom porukom protiv nasilja nad ženama nakon koje joj se javio veliki broj žena koje su u problemu.