Danski 'Harry i William': Zbog ovog je novi kralj u velikoj svađi s bratom

Ta vijest uznemirila je princa Joachima, ali i njegovu suprugu, princezu Marie , koji svoje nezadovoljstvo nisu prestajali dijeliti preko medija, i to iz Francuske, u kojoj žive posljednjih godina.

Naime, dramatičan odnos između braće pogoršao se kada je princeza Marie 2022. odlučila sa suprugom progovoriti za danske medije iz Pariza. Bio je to ujedno njezin prvi medijski istup na temu oduzimanja titula njihovoj djeci, pa je u intervjuu jasno dala do znanja da ni ona, a ni njezin suprug, nisu razgovarali s princem Frederikom ili princezom Mary, pojašnjavajući da s njima imaju 'kompliciran odnos'. Dodala je i da njihova djeca, Henrik i Athena, kao i Joachimova djeca iz braka s Alexandrom, Nicolai i Felix, otkako se sve ovo događalo nisu imali nikakav kontakt s kraljicom.

Isprva tek neslaganje dviju šogorica , danske prijestolonasljednice, princeze Mary, i princeze Marie, preraslo je u konačnici u sukob toliko velik da je doveo do raspada kraljevske obitelji.

Zapravo su njihove izjave jasno dale do znanja da je odnos braće, koji je odavno poljuljan, sada dostigao samo dno te da su naznake o njihovoj pomirbi male ili gotovo nikakve.

'Njih dvije nikada nisu bile bliske. Povremeno bi se možda zbližile, ali samo kako bi se na kraju produbio taj jaz među njima. No nikada ih ne vidimo zajedno, nikada ne rade ništa zajedno, privatno ili u službi kraljevske obitelji. Žive različite živote', pisalo se u danskim medijima još početkom 2021. godine, iako se sve počelo komplicirati još godinu prije, kada se princ Joachim s obitelji preselio u Pariz.

Da to nije bila njihova dobrovoljna odluka, dala je već naslutiti princeza Marie rekavši: 'To nije bila naša odluka. Ne odlučujemo uvijek mi. I mislim da je važno da se to zna. Voljela sam život u Danskoj.'