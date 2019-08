Hrvoje Rupčić nastavlja se hvaliti svojom novom avanturom na bračnom putovanju

Glazbenik i njegova nova supruga, umjetnica Ivana Kujundžić Rupčić već neko vrijeme uživaju na nesvakidašnjem medenom mjesecu. Dok većina mladih parova bira romantične lokacije sa što više ležanja i što manje hodanja, Rupčići su se upustili u pravu avanturu, a na Facebooku slažu male putopise

Nakon sedam dana vožnje i prijeđenih 3350 km Hrvoje Rupčić i njegova nova životna partnerica Ivana Kujundžić Rupčić stigli su u Kazahstan. Odande su se oglasili kako bi njihovi pratitelji bili u tijeku.

'Jučer smo prešli impozantnu Volgu, a danas nakon prelaska granice prvu noć u Kazahstanu noćimo u Uralsku na rijeci Ural. Granica Europe i Azije. Još gotovo toliko kilometara nas dijeli do planina Pamira u centralnoj Aziji. U glavi nam bruji i cijelo tijelo vibrira od vožnje i dok spavamo. Kako i ne bi. U tjedan dana smo prošli put kao tri puta od Zagreba do Istanbula. A to je tek početak... Pejzaži su brutalni i polako sve nestaje i ostaju samo beskrajne kazahstanske stepe. O tome više sljedećih dana', najavio je glazbenik na svom Facebook profilu. Prije toga javili su se i iz Rusije kad se Hrvoje Rupčić požalio da mu je popadalo pola šarafa s motora.