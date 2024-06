Drama s Dalekom obalom: Dvornik postao pjevač, a Hrepa tvrdi: 'To je uršavanje institucije'

Ostatak benda, Zoran Ukić i Jadran Vušković su obznanili da je njihov novi pjevač Dean Dvornik . Za In Magazin su ispričali da 'nije bilo zle krvi među bivšim članovima'.

'Nemam odgovor na to pitanje, to trebaš pitat ljude koji su izašli iz benda. Mene kad vide na ulici ne kažu eno Zoran Ukić, nego Zoki iz Daleke obale. Tako da prestar sam za izmišljat neki novi bend. Kroz vrata možeš ući i izaći, nikad niko nikoga nije tjerao', izjavio je Ukić.

2. U prilogu se više puta spominje moje ime, u stilu pozvan sam u bend ali da sam nakon nešto razmišljanja i konzultacije s nekim (?) kasnije to odbio što je čista neistina. Dean me nazvao s upitom da li ću otići na jednu svirku s njim i drugom dvojicom, bez ikakvog spominjanja pod kojim bi se imenom išlo, i ja sam tu ponudu isti tren odbio bez sekunde razmišljanja jel' s određenom osobom u životu ne želim više imati ikakva posla. Razgovor je trajao dvije minute',

3. Na početku spomenutog TV priloga Dean i njih dvojica na čisti playback izvode pjesmu The Obale i u snimci se čuje moja aranžirana i odsvirana gitara. Toliko o njihovom 'prašenju' što se spominje na početku priloga. Ne volim ovakve statuse i puno mi je draže pisati o kreativnim aktivnostima ali šutiti o ovome ne mogu', poručio je Hrepić.

Podsjetimo, prvi raspad se zbio 2001. godine. Bio je to za sve poklonike Daleke obale veliki šok. Dugo ih nije bilo, a onda je prije tri godine objavljen trostruki CD i dva vinila benda. Svi osim Bana skupili su se i ponovno zasvirali. 20 godina nakon razlaza, uslijedila je nova pjesma 'Lipi dani' na kojoj im je trebao saksofonist, a on je bio Jakša Kriletić Jordes. Publika ga je sjajno prihvatila kao pjevača no idila je trajala tri godine.