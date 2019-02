Hoće li Meghan Markle ipak roditi gdje i Kate Middleton

Kako donosi Daily Telegraph, djelatnici odjela Lindo Wing, u londonskoj bolnici St. Mary, dobili su upozorenje da tijekom travnja izbjegavaju odlaske na godišnji odmor, čime su potaknuta nagađanja kako bi prvo dijete princa Harryja i Meghan Markle ipak moglo biti rođeno u bolnici u kojoj je svo troje djece rodila i Kate Middleton

'Osoblje je dobilo upute da ne odlaze na godišnji u travnju. Svi su uvjereni da to ima veze s kraljevskom bebom, no nitko još nije to potvrdio', rekao je izvor iz bolnice.

Stepenice ispred ulaza obožavateljima kraljevske obitelji odavno su poznate, jer upravo na njima nastaju i prve fotografije s novorođenom kraljevskom bebom, baš kao što je u travnju prošle godine bio to slučaj s malenim princom Louisom.