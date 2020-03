Harry i Meghan odradili posljednju kraljevsku dužnost: Susret braće nije protekao u najsrdačnijem ozračju

Britanski princ Harry i njegova supruga Meghan u ponedjeljak su u Londonu uz kraljicu Elizabetu II. izvršili svoju posljednju kraljevsku dužnost prije početka novog života u Kanadi

Odmetnuti par krarljevske obitelji do svojih mjesta u crkvi u Londonu ovoga su puta bili prepraćeni, umjesto da čekaju kraljičin dolazak i ušetaju u crkvu s monarhom i ključnim članovima kraljevske obitelji, kao što su to učinili u ožujku prošle godine.

Raspored sjedenja, temeljen na redu nasljedstva u kraljevskoj obitelji, bio je sličan prošlogodišnjem, a jedina veća razlika u odnosu na 2019. je bilo odsustvo princa Andrewa koji je lani sjedio do Meghan, a koji se zbog skandala povukao s kraljevskih dužnosti.

Dugoočekivani prvi susret dvojice braće i njihovih supruga u javnosti, otkako je Megxit najavljen prije dva mjeseca, nije protekao u najsrdačnijem ozračju.

S Meghaninih usta britanski su novinari pročitali 'hi' i primijetili lagano mahanje upućeno Williamu i Kate, a dok su vojvode od Cambridgea zauzimali svoje mjesto, uslijedio je i jedan 'hello'. Uz smiješak upućen bratu, i Harry je izrekao 'hello', ali sudeći po fotografijama iz crkve u Londonu, na tome je i ostalo.