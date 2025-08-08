Gotovo je odustala od glume, a onda ju je karijera iznenadila novim prilikama

Linda Hamilton, najpoznatija po ulozi Sarah Connor u serijalu 'Terminator', u ekskluzivnom razgovoru za People podijelila je svoja razmišljanja o umirovljenju i glumačkoj karijeri

Iako je razmišljala o tome da se povuče iz glumačkog svijeta zbog bolova u kuku i umora, karijera ju je iznenadila novim prilikama, osobito nakon što je dobila ulogu u finalnoj sezoni serije 'Stranger Things'.

Gotovo je odustala od glume Hamilton je otkrila da je gotovo odustala od glume jer je bila iscrpljena od stalnih zahtjeva za glumačke uloge koje su od nje zahtijevale fizičku spremnost i izdržljivost, što je s godinama postajalo sve teže. No, unatoč tim bolovima i planovima za umirovljenje, prihvatila je ulogu u 'Stranger Things' kao izazov koji joj je dao novu energiju i priliku da se susretne s novom publikom.

Za snimanje filma 'Osiris' iznenada je dobila priliku zamijenivši glumca koji je otpao zbog zdravstvenih problema, s nepunih deset dana priprema i samo nekoliko zahtjevnih dana snimanja. U filmu, koji prati tim specijalnih snaga koji se bude na vanzemaljskom svemirskom brodu bez sjećanja na dolazak, Hamilton glumi rusku ženu Anju, preživjelu više od 20 godina na brodu, koja se udružuje s komandosem protiv nemilosrdnih vanzemaljaca. Novo i zahtjevno iskustvo Najizazovniji dio pri snimanju za nju je bio usavršavanje ruskog naglaska pod vodstvom dijalektičkog trenera, što joj je bilo novo i zahtjevno iskustvo. Sada, kada su joj djeca odrasla, uživa u radu na način koji joj je oduvijek bio želja – može se u potpunosti posvetiti ulozi bez brige o odgajanju djece, s puno slobodnog vremena za učenje teksta i detaljno istraživanje lika.

Iako je umirovljenje planirala zbog umora i fizičkih tegoba, Hamilton priznaje da je zapravo puno teže nego što je očekivala. Izjavu da joj je umirovljenje teže od rada dala je sa smiješkom, što pokazuje koliko joj je teško tek sada pronaći pravi mir. Također je izrazila želju za istraživanjem drugačijih i manje zahtjevnih uloga koje bi joj bile više 'ugodne' i 'zabavne', dok je nadalje zainteresirana za suradnju s 'neobičnim' filmašima poput Wesa Andersona. Odbacila holivudske standarde ljepote Uz karijerne izazove, Hamilton otvoreno govori o prihvaćanju starenja i odbacivanju holivudskih standarda ljepote. Ističe da smatra da je starenje prirodan proces koji nosi mudrost i iskustvo, te ne vidi ništa loše u svojim borama i sijedoj kosi. Bila je svjesna da će je ljudi gledati i komentirati da je 'ostarila', ali stoji čvrsto u uvjerenju da ima puno toga za reći kao zrela žena s bogatim životnim iskustvom.