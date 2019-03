Šest mjeseci nakon rođenja kćerkice Maše, glumica Jelena Perčin vraća se na posao i to iz jednog jedinog razloga

Iako mnoge mame u Hrvatskoj, nakon rođenja djeteta koriste mogućnost da uz njega provedu godinu dana na porodiljnom dopustu, glumica Jelena Perčin to si ne može dopustiti. Samo šest mjeseci nakon što je rodila svoje drugo dijete, kćerkicu Mašu, vraća se na posao

'Meni bi plaća pala na skoro 50 posto i ja to financijski ne mogu podnijeti. Mi smo i podstanari. Ako je nešto trošak, onda je to kad dođe beba, u smislu kupovanja odjeće, opreme, pelena, neki moraju i hranu kupovati odmah', rekla je u razgovoru za In Magazin Nove TV glumica Jelena Perčin, koja je prije šest mjeseci rodila svoju drugu kćer, malenu Mašu.