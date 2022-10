Mario Valentić i Antonia prvi napustili 11. sezonu showa 'Zvijezde pjevaju'

U drugoj emisiji 11. sezone showa 'Zvijezde pjevaju' parovi su izveli pop i rock pjesme, no ovaj put kraj emisije nije svima donio veselje. Prvi su nastupili i prvi napustili show glazbeni par Mario Valentić i Antonia Matković Šerić

U večerašnjoj drugoj epizodi showa ' Zvijezde pjevaju ' gledatelji su imali priliku čuti izvedbe osam natjecateljskih parova, a to su: Mila Horvat i Lara Antić Prskalo, Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja, Marco Cuccurin i Mia Negovetić, Mario Valentić i Antonia Matković Šerić, Ivana Šojat i Goran Bošković, Matea Šeparović i Bojan Jambrošić, Goran Grgić i Ivana Kindl te Domagoj Janković i Alen Đuras.

'Idete u dobrom smjeru. Zaista je to bilo dobro. Srednji je dio malo štekao, a što se recitacije tiče - jednostavno, takva je pjesma', rekla je. Za svoju izvedbu Domagoj i Alen dobili su ocjene 4, 6 i 5, što je ukupno dalo 15 bodova.

'Meni je ovo bilo dobro. Kupili ste me', rekao je Battifiaca. 'Jelena tako te lijepo bilo vidjeti ljutu. Bili ste fantastični', složila se Danijela. Od žirija su dobili ocjene 5, 6 i 6, što je dalo 17 bodova ukupno.

Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja za svoju su izvedbu pjesme 'Song 2' dobili same pohvale žirija.

Nakon što se u prošloj epizodi zbog bolesti nije mogla pridružiti Mili Horvat na pozornici, Lara Antić Prskalo sa svojom je 'učenicom' večeras debitirala na pozornici uz skladbu Amy Winehouse 'You Know I'm No Good'.

'Prošli put sam ti dao prenisku ocjenu Mila i posipam se pepelom. Ti stvarno dobro pjevaš', rekao je Mili Battifiaca.

'Bila je minimalna doza imitacije, ali stvarno minimalna, što je zapravo genijalno. Vidjelo se da Lare nije bilo prošli put jer su cure danas došle u kožnim minjacima, s punom artiljerijom i doprle su do mene', rekao je Marko. Mila i Lara za svoj su nastup dobile ocjene 6, 7 i 8 , odnosno 21 bod.