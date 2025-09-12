SUSRET OCA I SINA

Glasnogovornik princa Harryja otkrio detalje njegova boravka u UK-u

L. Š. / Hina

12.09.2025 u 06:23

Princ Harry
Princ Harry Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Bionic
Reading

Princ Harry završio je svoj posjet Ujedinjenom Kraljevstvu u četvrtak, oduševljen putovanjem na kojem se prvi put u 19 mjeseci susreo sa svojim ocem kraljem Charlesom III. u nastojanju da se pomiri, prema riječima njegova glasnogovornika

Harryju se 'jako svidjelo' opet biti u Velikoj Britaniji, rekao je isti izvor, dodajući da se 'ponovno povezao sa starim prijateljima i kolegama'. Princ, koji u ponedjeljak puni 41 godinu, sastao se s kraljem Charlesom III. kasno u srijedu poslijepodne na nešto manje od sat vremena, uz šalicu čaja nasamo u kraljevskoj rezidenciji Clarence House u Londonu.

Njih dvojica nisu se vidjeli od veljače 2024. kada je taj njegov mlađi sin, koji se bio povukao s dužnosti u kraljevskoj obitelji pohitao na Otok saznavši da mu otac boluje od raka. Harry živi u Kaliforniji od 2020., a već su godinama otuđeni zbog niza neslaganja potaknutih prinčevom javnom kritikom obitelji.

Također poznat kao vojvoda od Sussexa, Harry tijekom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu nije imao nikakvu komunikaciju sa svojim bratom prestolonasljednikom Williamom, koji s njime više ne razgovara. Tijekom svog četverodnevnog boravka, Harry je većinu vremena posvetio svom dobrotvornom radu.

U četvrtak je boravak završio posjetom centru Diana Award posvećenom radu s mladim ljudima, koji slavi uspomenu na njegovu majku princezu Dianu. Tamo je saslušao mlade ljude dok su govorili o svom mentalnom zdravlju. Tijekom boravka princ je posjetio i grob svoje bake kraljice Elizabete II., točno tri godine nakon njezine smrti 8. rujna 2022.

Harry je u svibnju za BBC rekao da bi se 'jako volio pomiriti sa svojom obitelji', nakon pet godina ogorčenosti.

