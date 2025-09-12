Glasnogovornik princa Harryja otkrio detalje njegova boravka u UK-u

Harryju se 'jako svidjelo' opet biti u Velikoj Britaniji, rekao je isti izvor, dodajući da se 'ponovno povezao sa starim prijateljima i kolegama'. Princ, koji u ponedjeljak puni 41 godinu, sastao se s kraljem Charlesom III. kasno u srijedu poslijepodne na nešto manje od sat vremena, uz šalicu čaja nasamo u kraljevskoj rezidenciji Clarence House u Londonu.

Njih dvojica nisu se vidjeli od veljače 2024. kada je taj njegov mlađi sin, koji se bio povukao s dužnosti u kraljevskoj obitelji pohitao na Otok saznavši da mu otac boluje od raka. Harry živi u Kaliforniji od 2020., a već su godinama otuđeni zbog niza neslaganja potaknutih prinčevom javnom kritikom obitelji.