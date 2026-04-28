Finalistice izbora Miss Universe Hrvatske 2026. pozirale u kupaćim kostimima

Nakon snimanja na najljepšim zagrebačkim lokacijama, finalistice Miss Universe Hrvatske preselile su se u Novalju, gdje su odradile važne pripreme, snimile prve službene fotografije i uvježbavale koreografiju za završnu večer

Nakon boravka u Zagrebu, gdje su snimale na prepoznatljivim lokacijama poput Zrinjevca, Trga kralja Tomislava i ispred Hrvatskog narodnog kazališta, finalistice Miss Universe Hrvatske su nastavile program na Pagu.

Prve službene fotografije Ondje su snimile svoje prve službene fotografije te intenzivno radile na koreografiji koja će biti dio finalne večeri izbora. Uz pripreme za natjecanje, organiziran je i edukativni dio programa tijekom kojeg su finalistice upoznale Novalju i njezinu povijest.

Razgledale su ostatke ranokršćanskih bazilika iz 4. i 5. stoljeća te antički podzemni vodovod iz 1. stoljeća prije Krista, a poseban dojam ostavio je posjet Lunjskim maslinicima, gdje su uz stručno vodstvo upoznale način života lokalnog stanovništva. Veliko finale uskoro u Zagrebu Cjelokupne pripreme zabilježio je snimatelj Boris Šeper, a video materijal bit će prikazan tijekom finalne večeri izbora Miss Universe Hrvatske 2026. Finale će se održati 25. svibnja 2026. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu. Izbor će se moći pratiti uživo putem portala Jutarnji.hr, dok će televizijska snimka biti emitirana na CMC televiziji nekoliko dana kasnije. U pripremama je sudjelovala i aktualna Miss Universe Hrvatske 2025., Laura Gnjatović, koja je finalistice savjetovala i pomagala im u usavršavanju nastupa na pozornici.

Kruna i odlazak na svjetsku pozornicu Jedna od finalistica 25. svibnja preuzet će krunu Zlatarne Dodić i predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Universe, koji će se u studenome održati u Puerto Ricu. Uz to, pobjednicu očekuju i vrijedne nagrade, među kojima se ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa u vrijednosti do 20.000 eura za četverogodišnji prijediplomski ili MBA studij.