EXIT timu novi 'festivalski oscar': No Sleep je najbolji novi festival Europe!

Exitov međunarodno priznati No Sleep Festival proglašen je za „Najbolji novi festival Europe“ na sinoćnjoj svečanoj dodjeli Europskih festivalskih nagrada (European Festival Awards) u Nizozemskoj, najprestižnijem europskom festivalskom natjecanju!

Time je EXIT tim postao i najnagrađivanija nezavisna festivalska grupacija Europe , osvojivši čak četiri titule u samo sedam godina i to u godini kada EXIT proslavlja svoj jubilarni, dvadeseti rođendan ! Trijumf No Sleep festivala posebno se ističe kada se uzme u obzir da je na ovogodišnjem festivalskom natjecanju sudjelovalo više stotina festivala, za koje je glasalo preko 350 tisuća ljudi iz brojnih zemalja svijeta, kao i stručni žiri, koji čine neki od najvećih autoriteta u svjetskoj muzičkoj industriji. Nakon dvije osvojene titule, i EXIT se ponovo našao među deset najboljih velikih festivala Europe, i to deseti put od kad su ove nagrade ustanovljene 2009. godine, dok se među najboljima u svojoj kategoriji čak šesti put našao i Sea Dance.

Glazbena platforma No Sleep koju je EXIT kreirao uz podršku popularnog domaćeg brenda Guarana, izgradila je zavidnu reputaciju na svjetskoj sceni u proteklih pet godina, prije svega kroz kultnu pozornicu na EXIT i Sea Dance festivalima, ali i brojnim No Sleep događajima u svjetskim metropolama kao što su London, New York, Rim, Sao Paulo, Barcelona, Bruxelles i drugi. Uz pohvale fanova i medija iz preko 40 zemalja svijeta, No Sleep je predstavio neke od najuzbudljivijih izvođača svjetske elektronske scene i vodećih klubova, koji su ugostili i Exitove No Sleep događaje, a među kojima su i fabric (London), Rex, Concrete (Paris), Tresor (Berlin), Sub Club (Glasgow), Fuse (Bruxelles), Arma17 (Moskva), D-Edge (Sao Paolo), The Bunker (New York), Goa (Rim), Nitsa (Barcelona) i drugi.

Iako se održava svega dvije godine u današnjem formatu, No Sleep se već izdvojio kao jedan od najvećih indoor elektronskih glazbenih događaja u Europi, a održava se na preko deset lokacija u Beogradu, uključujući Glavni hangar u Luci Beograd i međunarodno priznatim klubovima kao što su Drugstore, 20/44, Mladost, half, Dot i drugi. Na popisu dosadašnjih izvođača festivala nalaze se redom neka od najtraženijih svjetskih imena kao što su Nina Kraviz, Fatboy Slim, Amelie Lens, Bicep, Jeff Mills, Dax J i brojni drugi. Nakon velikog uspjeha rasprodanog samostalnog festivalskog izdanja i prateće konferencije, No Sleep se vraća ove godine u studenom, a sve detaljnije informacije bit će uskoro dostupne na nosleepfestival.com.

Samo do petka, 17. siječnja: Uz EXIT 2.0 i dvaput na more!

Za sve one koji jedva čekaju ljeto i noći na No Sleep pozornicama na EXIT i Sea Dance festivalima, u tijeku je i velika blagdanska akcija u kojoj se kupnjom ulaznice za jubilarni, dvadeseti rođendan EXIT festivala po promotivnoj cijeni od 450 kn na poklon mogu dobiti i festivalske ulaznice za Sea Star u Umagu i Sea Dance na budvanskoj plaži Buljarica! Akcija traje najkasnije do petka, 17. siječnja u ponoć, a dovoljno je da se svi postojeći i budući kupci poslije registriraju u terminu od 1. do 29. veljače na stranici exitfest.org gdje mogu i kupiti ulaznice, kao i direktno u prodajnim mrežama Entrio i TicketShop. Turistički paketi za EXIT i druge festivale nalaze se na stranici exittrip.org.