Evo zašto je solo: Nives Celzijus otkrila zašto nema dečka

Nakon braka s nogometašem Dinom Drpićem nije bila u ozbiljnijoj vezi, a sad je svojim pratiteljima na Instagramu Nives Celzijus imala potrebu objasniti zašto još je još uvijek sama

Svoju 'ispovijest' Nives Celzijus počela je pričom iz djetinjstva.

'Zašto nemam dečka? Pa ovako, kad sam bila mala, svako ljeto sam išla kod bake i deke u moje selo, koje zapravo nije moje jer sam rođena u Zagrebu, kao i ostatak moje familije, ali su baka i deka u nekom trenutku odselili zbog njene bolesti i tako je Lovćenac postao moje selo. Ne znam da li je u to, za nas djecu jako sretno vrijeme bila praksa posvuda, ali u mom selu je u poslijepodnevnim satima dolazio sladoledar. Još uvijek pamtim taj trenutak kada bi simpatični čiko, zvoncao kroz selo, alarmirajući roditelje da svoju dječicu nagrade s kuglom sladoleda. Nije to bio neki najfiniji sladoled koji sam probala ali mi je bio poseban. To iščekivanje, nestrpljivost, zamišljanje okusa koji bi me mogao dočekati, adrenalin dok jurim u strahu da mi ne pobjegne i napokon euforija kad je napokon na mojim usnama. Znam, nije vam jasno kakve veze ova priča ima s mojim statusom solerice. E pa od svog muškarca očekujem da mi izazove u najmanju ruku , taj osjećaj, a dok ne naiđem na njega, uživam u sladoledu', objasnila je pored fotografije na kojoj liže sladoled.