Nives Celzijus: 'U četrdesetima si priželjkujem dobrog frajera, samo da nije stariji od mene te da ima dobar torzo'

Spisateljica, pjevačica i glumica ne miruje: Uz obiteljske obaveze, stigla je glumiti u predstavi 'Vitez slavonske ravni' u osječkom HNK-u, pa je pobijedila u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato', što joj je donijelo ulogu u sapunici 'Čista ljubav', snimala je i izbacivala singlove, nastupala, a sada naporno trenira kako bi svojim plesnim umijećem zadivila obožavatelje u showu Nove TV. Svestrana Nives Celzijus u razgovoru za tportal otkriva tko joj je najveća podrška u plesu, uletavaju li joj muškarci i kako provodi slobodno vrijeme

Nakon što je Nives Celzijus iznenadila žiri i gledatelje svojim odličnim plesom u punoj snazi nastavila je pripreme za narednu emisiju 'Plesa sa zvijezdama', a u drugoj je pak sa svojim mentorom, višestrukim državnim prvakom u latinoameričkim plesovima Mateom Cvenićem zavodljivo plesala rumbu. Žiriju je bilo previše seksualnosti i emocije, a premalo plesa, no zato je publika sigurno uživala. Nives se pretjerano ne zamara komentarima jer u show nije ušla natjecateljski raspoložena. Bilo bi joj draže, kaže, da se ne natječe jer nema to u sebi i jer je osoba kojoj su svi bolji nego ona sama.

Pjevate, pišete knjige, glumite, sad plešete. Što još skrivate od talenata? Teško mi je to reći. Previše sam samokritična, tako da ne znam primijetiti ono što valja, nego vidim samo ono što ne valja i onda me to pogađa i ubija u pojam. Nikad mi ništa nije dobro. Ljudi mi govore: 'Vidiš kako ti ovo ide super, baš si talentirana', a ja ih pitam jesu li sigurni. (smijeh)

Kako su vaša djeca Taisha i Leone reagirali na poziv za nastup u showu? Jesu li oni vaši najveći navijači i kritičari? Taisha je ushićena i vesela, sve je to jako raduje, a Leone je, poput većine dječaka, manje zainteresiran za ples. Nažalost, ne mogu me pratiti i navijati u studiju, ali moći će me pogledati na probama. Djeca su ta koja mi ulijevaju samopouzdanje što mi nedostaje. Kritike su na vašoj strani i dosad ste se super snašli u prva dva plesa. Čega se bojite, što vam najteže pada? Bojim se treme, da ne zaboravim neki korak ili da se ne poskliznem, bojim se brzih plesova, quick stepa i jivea, te kako će to izgledati. Čini mi se da sam jako neženstvena, negraciozna i nekako sam robotizirana. (smijeh) Kad imam definirano što točno trebam raditi, to je okej, ali u trenutku u kojem recimo treba prošetati - kao da mi se ruke ukoče. Nisam toga bila svjesna sve dok nisam vidjela snimke. Ali imam divnog i strpljivog partnera koji je dosta taktičan u ispravljanju mojih pogrešaka. Eto, neke mane treba uvidjeti i u 37. godini te poraditi na njihovom popravljanju.

Bliže vam se četrdesete - čemu se nadate u tim godinama? Nadam se nekom dobrom frajeru. Kakvog si priželjkujete? Prije svega mi je potreban muškarac s kojim mogu biti svoja, s kojim nema glumatanja i maski. Priželjkujem duhovitog, malo mlađeg, a može biti i moj vršnjak, samo da nije stariji, te da ima dobar torzo, bude visok recimo 190 centimetara, crnomanjast, s tamnim očima, tako da, ako budem imala treće dijete, jedno bude na mene, jer prvih dvoje isti su Dino. Uletavaju li vam muškarci? Ne, nikad. Ako i priđu, najčešće je to zbog fotografiranja. Nekako su puno odvažniji u inboxima na društvenim mrežama.

Je li teško biti zgodna, pametna i sposobna žena u današnje vrijeme? Postoje li još uvijek predrasude? Sve ih je manje, srećom. Mnogi znaju što i kako radim i prepoznaju moje vrijednosti. Sve je više ljubavi, pozitive i podrške oko mene. Što ste naučili iz prošlih veza? Uvijek sam bila dobar partner. Mislim da sam jako tolerantna, fleksibilna, kao i inače u međuljudskim odnosima, nisam samodopadna i dajem se u potpunosti. Možda bih trebala više gnjaviti muškarce jer sam previše opuštena, ne namećem se baš. E pa mislim da bih trebala. U normalnim ste odnosima s bivšim suprugom, što je u današnje vrijeme vrlo neuobičajena pojava. To su postali rijetki neočekivani slučajevi pa kad ljudi čuju za takvo nešto, naprosto ne mogu vjerovati da to postoji. A to je opet neki odnos na kojem treba puno raditi jer zahtijeva dosta vremena, strpljenja, živaca, razumijevanja. Ljudima je lakše ne biti u dobrim odnosima nego se potruditi oko nekog. Volim imati uz sebe osobe koje sam nekad voljela i ta ljubav ne može prestati, samo se nekako drugačije oblikuje.