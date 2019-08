Nives Celzijus pohvalila se obiteljskom fotografijom: Leone sve više sliči na mamu, a Taisha na tatu Dinu

U gustim poslovnim obvezama i rasporedu koncerata po Hrvatskoj pjevačica Nives Celzijus pronašla je nekoliko dana za uživanje s najmilijima. Kći Taisha i sin Leone, koje ima s bivšim suprugom Dinom Drpićem, sa slavnom mamom uživaju na otoku Krku

'Zovu me malecka', našalila se Nives uz objavljenu fotografiju na kojoj pozira s djecom koja su je već prerasla.

'Dino ide u trgovinu, idem i ja, pomažemo si, naravno. On meni u muškim poslovima, ako treba nešto teško nositi, ili promijeniti žarulju i slične stvari, a ja njemu, kad mu zatreba, operem veš i opeglam odjeću. Nije to ništa posebno drukčije, osim što je djeci omogućeno da budu s oba roditelja u mjeri u kojoj sama žele, a meni je to najvažnije', objasnila je tada Nives, a od Dine se razvela 2012., nakon devet godina braka.