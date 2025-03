Emotivno finale 'Gospodina Savršenog': Šime odabrao Vanju, a Miloš Maidu

On ju je pokušao utješiti zagrljajem i poljupcima, dodavši kako se i dalje koleba oko finalne odluke. Svoje su druženje nastavili na romantičnoj večeri. Kraj večeri Miloš je zamislio romantikom u hotelskoj sobi, a Barbari je poklonio ogrlicu i narukvicu, no nije bila u potpunosti zadovoljna jer je u podsvijesti imala činjenicu da je Miloš bio romantičan i s drugima.

Barbara i Miloš uživali su u jacuzziju, no Barbaru je mučilo što i Maida i ona u istom danu vrijeme provode s Milošem. ' Nije to ljubomora, već jednostavno loš tajming za mene. Idem zadnja, a osoba prije mene imala je više vremena nego ja', smatrala je, pokazujući dozu nervoze i pred Milošem.

'Cijeli život vjerujem u ljubav, vjerujem i danas... Što god se desilo' , rekla je Vanja. Prva je pred Šimu stigla Marinela, a nervozu nijedno od njih nije moglo sakriti. 'Rekla si na samom startu da nas je sudbina dovela ovdje, ali mislim da nas ista ta sudbina razdvaja... Ovo je vrijeme da se oprostimo jedno od drugoga, sudbina me stavila na neki drugi put i taj put trebam slijediti', teška je srca rekao Šime, a njegove su riječi zatekle Marinelu.

Stigao je i red na Vanju, a Šime je započeo svoj govor. 'Sretan sam zahvalan i ponosan što mogu reći da je ovo cura koja se borila za mene, koja nije odustala i nije sumnjala. Ono najbitnije, zanima me što je život još pripremio za nas, kakva iskustva i kakve avanture. To mogu doznati na samo jedan način – da i dalje budem dio naše priče i da zajedno koračamo kroz sve što dolazi', kazao je Šime i podigao ružu, koju je Vanja sa smiješkom, razdragano prihvatila.

Moje srce pripada drugoj

'Uzimam, hvala ti na svemu! Toliko sam sretna što su sve tvoje riječi se ispunile i da možemo nastaviti ovim putem... Ne mogu vjerovati', teško je birala riječi, a sve su začinili poljupcima.

Miloševe cure nestrpljivo su čekale polazak, a on je priznao da i dalje ne zna što učiniti. Na liticu iznad mora prva je stigla Barbara. 'Toliko si lijepa, karizmatična... Ti i ja na samom startu nismo kliknuli, ali ja sam te definitivno primijetio. Desio se trenutak da si se otvorila i stvorili smo taj naš lijepi put i dobar osjećaj. Drago mi je da sam proveo toliko vremena s tobom... Moje srce kaže da pripada drugoj', rekao je Miloš. 'Ja ću to poštovati, bila sam spremna na to, tako da valjda znaš što radiš', odgovorila mu je, a rastali su se zagrljajem.

'Na prvi klik i prvi razgovor smo se pronašli, moja duša se prepoznala u tvojoj... Od tog trenutka ja sam imao samo jako lijep osjećaj... Uvijek sam tražio taj tvoj pogled koji je prelijep. Volio bih da ovaj otok ti i ja napustimo kao par! Želim te pitati posljednji put – uzimaš li ovu ružu?'

Maida nije mogla sakriti osmijeh i sreću te je, uz prihvaćenu ružu, poljubila Miloša. 'Hvala ti za svaki trenutak koji si proveo sa mnom, hvala ti što si kad god sam se osjećala nesigurnom, da si me uspio u tri sekunde pogleda vratiti u moje prvobitno stanje... I što me tako dobro balansiraš, i činiš boljom verzijom mene. Hvala što si me izabrao', rekla mu je Maida.