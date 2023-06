Emotivni video: Danijela Martinović podijelila sretne vijesti s fanovima

'Prošle su dvije godine otkako sam počela pisati ovu knjigu i jako sam uzbuđena. Ovo je prva forma knjige na koju me nagovorio Branko Glumac, moj mentor. Ovo je prvi paket i još nisam vidjela kako to izgleda, ali sad ću to otvoriti’, rekla je pjevačica u videu i nastavila u uzbuđenom tonu. 'Ako u ovoj knjizi nađete samo jednu riječ koja će biti dijelom vašeg života na bilo koji način, ja sam najsretnija osoba na svijetu. Ništa mi više ne treba', poručila je oduševljena pjevačica dok je otvarala paket.