Ella Dvornik otkrila koliko je koštalo njezino američko vjenčanje

Prije dva tjedna blogerica Ella Dvornik udala se za svog dugogodišnjeg partnera s kojim dijeli dijete, Charlesa Pearcea. Unatoč želji da naprave veliku i glamuroznu svadbu, par se ipak odlučio na bijeg u Las Vegas gdje su ozakonili svoj odnos

Treba uzeti u obzir da su Ella i Charles uz vjenčanje u Vegasu posjetili i Meksiko, koji je bio medeni mjesec, a aranžmani za takva putovanja mogu se popeti do 20,000 kuna. Uz to najjeftinija avionska karta do Las Vegasa iz Zagreba stajao nešto manje od 6000 kuna. Hoteli u gradu zabave nešto su jeftiniji pa se noćenja u pristojnom smještaju mogu naći već za 100 dolara (oko 700 kuna).