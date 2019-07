Ecija Ojdanić: 'Nikome kao njima ne uspije tako brzo i kvalitetno dignuti mi tlak na tisuću'

Glumica i zvijezda nedavnog showa 'Ples sa zvijezdama' tjednima boravi u svom rodnom kraju. Ondje posjećuje omiljena mjesta, trči, kupa se, boča te se druži s prijateljima i obitelji. Ecija Ojdanić upravo je svojim najmilijima posvetila simpatičnu 'crticu' koja je mnoge raznježila.

'On stalno prigovara, kao kad sam imala 10. Ona uspije da je sve po njenom, ne podignuvši glas. Uvijek s osmijehom. Toliko stvari, načina i sitnica ima koje me izbace iz takta. U sekundi. Nikom kao njima to ne uspije tako brzo i kvalitetno, dignuti mi tlak na tisuću, a kad pokušam zamisliti da ih jednog dana neće biti, nešto me presiječe tako jako, da na nekoliko trenutaka prestanem disati', napisala je Ecija Ojdanić pored fotografije na kojoj pozira zagrljena sa svojim roditeljima, mamom Milenkom i tatom Petrom.

Viktorija Rađa glumici i osnivačici Kazališta Moruzgva je poručila da ju je rasplakala, a to su komentirali još neki Ecijini pratitelji prepuni oduševljenja.