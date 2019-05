Dan za slavlje u obitelji Ecije Ojdanić: 'Najvažnije da se ljubav množi'

View this post on Instagram

Prije točno 9 godina.. večer prije bila je oluja, što za vjenčanje u istarskom selu i nije neka dobra predispozicija. Ali ujutro je zasjalo sunce i osvanuo je prekrasan dan. I tako uvijek kod nas. U dramatičnim okolnostima, na kraju sve uvijek bude i više nego dobro. Najvažnije da se ljubav množi. Za sve ostalo ćemo lako. Sretna ti deveta godišnjica, ljubavi moja! #anniversary