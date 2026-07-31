Ecija Ojdanić blista na moru: Mrežasta haljina savršeno istaknula njezinu zavidnu figuru

Naša poznata glumica, Ecija Ojdanić (52), pobjegla je na more kako bi napunila baterije nakon iznimno dinamičnog radnog razdoblja na televiziji i u kazalištu. Njezine najnovije objave na društvenim mrežama odišu pravim mediteranskim ugođajem, a opušteni prizori kupanja i druženja odmah su privukli pažnju njezinih vjernih pratitelja.

Na fotografijama s broda, Ecija je s osmjehom pozirala u bijeloj mrežastoj haljini koju je nosila preko crnog kupaćeg kostima, uz bijeli šešir . Glumica nije propustila priliku da se našali na vlastiti račun pa je uz fotografiju napisala: ' Dala sam se uhvatiti u Robijevu mrežu... '.

Osim uživanja na suncu, glumica je otkrila da njezin idealan odmor uključuje i vrhunsku gastronomiju. Podijelila je atmosferu s ručka na kojem je nasmijana pozirala u zagrljaju svoga supruga Roberta, pored svježe pripremljene ribe.

Ecija je nedavno podijelila i prizore ukusnih jela koje je imala priliku kušati u Dalmatinskoj zagori. U objavi uz opis 'Dnevnik hrane zadnjih dana u Kljacima', mogli su se vidjeti brojni specijaliteti, poput janjetine i hobotnice pod pekom, drniške torte i pršuta te Focaccie. U objavi je glumica poručila duhovito 'Evo, za sve one koji žive u zabludi da živim na 2 lista salate'.