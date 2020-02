Dvoboji u emisiji The Voice pokrenuli lavinu emocija i suza

Kandidati su prošli Audicije i Nokaute i sad je ostalo samo 12 parova, a mentori se pripremaju na to da će se nekih natjecatelja morati odreći

Mentori Vanna, Davor Gobac, Massimo Savić i Ivan Dečak, no ovaj će put i publika odlučivati o sudbini kandidata natjecanja emisije 'The Voice'.

Dvoboje u emisiji The Voice otvorili su Mija Mihanović i Ivan Sever pjesmom 'You Are The Reason' Calluma Scotta. Publika je bila oduševljena, a duet je dobio pohvale i svih članova žirija. Vanna je odabrala da Mija Mihanović ide dalje, a kako ga nitko nije preuzeo Ivan Sever morao je ispasti. 'Vannice, kak si? Jel' ti zuji u glavi? Meni bi zujalo, no dolina suza tek je počela', našalio se Davor Gobac.

Drugi su bili Ružica Čović i Karlo Vudrić s pjesmom 'Million Reasons' Lady Gage. Ispala je Ružica Čović. Maria Florencia i Josip Palameta bili su treći koji su izvodili. Pjevali su 'How Deep Is Your Love' grupe Bee Gees. 'BIlo je briljantno. Ja, ako mogu biti iskren, ovu stvar baš inače i ne volim, ali ovo je bilo genijalno', rekao je Davor Gobac. Massimo Savić odrekao se Josipa Palamete. 'Ovakva toplina, ovakva scenska prisutnost već dugo nije viđena i radi se o već formiraom talentu', Massimo Savić oprostio se tim riječima od Josipa Palamete, no sve je iznenadio Davor Gobac njegovim preuzimanjem. Petra Perišić i Vinko Ćemeraš bili su četvrti s Rihanninom pjesmom 'Stay'. Publika je ustala na noge. 'Čak i onima koji ovo od kuće gledaju, nije im svejedno. Stvarno ste strašno bili dobri', rekao je Ivan Dečak. 'Bili ste odlični. Možda je ovo bilo i najbolje što ste izveli. Bilo je nabijeno emocijama. Što si više pomažete, to ste si veći neprijatelji', zaključio je Davor Gobac i uz teški uzdah odrekao se Petre Perišić.