Massimo Savić: 'Kada pjevam o nekom teškom trenutku, meni ljudi vjeruju. Ja sam osjetio što je dno'

On je jedan od najboljih naših vokala, uz čije su hitove odrastale generacije, a trenutno ga imamo priliku gledati na HRT-u kao jednog od mentora showa 'The Voice Hrvatska'

Raspored pjevača Massima Savića pretrpan je mnogobrojnim obvezama što za 'The Voice Hrvatska', gdje je jedan od mentora, što zbog priprema za 14. veljače, odnosno Valentinovo, kada će u Rijeci, u centru Zamet, održati veliki koncert povodom dana zaljubljenih. Ipak, pronašao je malo vremena da da intervju za Studio Jutarnjeg lista, u kojem je otkrio i neke zanimljive, nekima nepoznate stvari o sebi.

Kao mentor mladima ima puno toga za pokazati i naučiti: 'Klincima kažem: prvo vam treba vaš 'Sjaj u travi', odnosno prva pjesma s kojom će se publika poistovjetiti. Nakon te pjesme kreće dokazivanja da pokažeš ljudima da prva pjesma nije bila slučajna, a potom se moraš nastaviti dokazivati, i tako zauvijek.'

A koji je razlog što ga ljudi, osobito žene posebno vole, Massimo Savić dao je svoje viđenje za Studio: 'Mislim da su ljudi vrlo svjesni teških perioda kroz koje sam ja u životu prolazio. Kada pjevam o nekom teškom trenutku, meni ljudi vjeruju jer znaju i osjećaju da sam ja to empirijski sve prošao. Ja sam osjetio što je dno, a ljudi vole pobjednike, ljudi vole kada se netko othrva problemima i digne se iz pepela poput feniksa. To se vrlo rijetko događa, a ja sam bio blagoslovljen da mi se to dogodilo.'