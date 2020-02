Đurica Drobac: 'U poslu u kojem vam se važe svaka riječ, u kojem se nekome sviđa kako to radite, a nekome ne, teško je ostati prilično neokrznut'

Kao dječak želio je biti nogometaš i nije ni sanjao o tome da će jednog dana voditi Dnevnik i svakodnevno biti gost u domovima milijuna ljudi. Danas je iza zaštitnog lica središnje informativne emisije HTV-a 26 godina uspješne novinarsko-uredničke karijere. U jednom od svojih rijetkih intervjua Đurica Drobac za tportal je govorio o tome kako se bori sa stresom koji neminovno donosi televizijski posao, uređivanju Dnevnika, nedostaje li mu Dalmacija, a otkrio je i poneku dosad nepoznatu informaciju iz svog privatnog života

Prvo srednja pomorska škola, pa ste diplomirali turizam na Ekonomskom fakultetu. Kako to da ste se odlučili za profesionalno bavljenje novinarstvom?

Igra slučaja, sudbina. Čak bih rekao da to i nije bila moja odluka, nego me u novinarstvo doveo život. Kao i 90 posto mladih Dubrovčana, krajem 80-ih želite biti pomorac, želite na more, vidjeti svijet. Nakon završene srednje pomorske čekala me i godina dana u jednoj od posljednjih generacija tadašnje vojske, čak sam prije toga upisao i Pomorski fakultet. No 1989. umro mi je otac. Tako mladom, s 20 godina, u tim se okolnostima promijeni svijet, sazrijete preko noći, mijenjaju vam se prioriteti, nisam se vidio cijeli život na moru. I tako sam odustao od kruha sa sedam kora i prije nego sam ga okusio. Upisao sam Ekonomski fakultet u Dubrovniku, smjer turizam, naravno. U Dubrovniku se živi ili od mora ili od turizma. Došao je rat, uz koji je moja generacija, u ranim dvadesetim, još brže odrasla. Uz školovanje, bio sam tih godina i na ratištu. I kada je 1994. HRT pokretao svoj treći televizijski program, pozvali su na audiciju sve zainteresirane.

Bio sam mlad, trebao mi je novac i pomislio sam zašto ne bih pokušao i zaradio nešto dok ne završim fakultet? Primljen sam honorarno, radio nekoliko godina sve i svašta kao novinar. U HRT-ovim dopisništvima naučite se svemu. Pratila se obnova razorenog Dubrovnika i njegove spaljene okolice, počeli su se vraćati prvi turisti, a ja sam pokrivao i lokalne sportske događaje, jer me sport privlačio od djetinjstva, te kulturu. Ma sve moguće. Zavolio sam novinarstvo u tim prvim godinama. Stalno ste na terenu, među ljudima, slušate njihove priče, pratite najvažnije događaje. No spletom okolnosti i nekih promjena koje su se dogodile krajem 1996. u HRT-ovom centru u Dubrovniku, kada je smijenjen tadašnji urednik i najpoznatiji dubrovački televizijski novinar Vedran Benić, osjetio sam da je vrijeme da krenem dalje. Diplomirao sam i otišao u Zagreb te mi je priliku u Gospodarstvenoj redakciji HTV-a dao tadašnji urednik Đuro Tomljenović. Od tada sam u Zagrebu.