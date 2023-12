Đurđica Vorkapić o serijama koje su je osvojile, a koje vrijedi pogledati (ako već niste)

'Kad nađem dovoljno prostora, a to su uglavnom noćni sati, odmah si uzmem vrijeme za nadoknaditi ono što sam željela pogledati, a nisam stizala. To obično završava višenoćnim maratonima, jer se toliko uživim da naprosto moram progutati sve. Unatoč umoru i s doslovno 'šibicama u očima' napeto pratimo svaku sekundu pa mi je teško prekidati i ostavljati za sutra. Ima zaista sjajnih serija. Obožavam dokumentarce, trilere, drame, a posebno Harry Pottera i što mogu ući u bajku, procjepe u vremenu', objasnila nam je Đurđica Vorkapić .

Peakyje smo totalno zaboravili pogledati pa smo ih moj dečko i ja pogledali u šest dana za redom. Apsolutno mi se svidjela ta njihova 'ciganska krv' i temperament, karakter. Dok sam gledala seriju imala sam osjećaj da osjetim sve što su glumci proživljavali, da mi cigareta koju je netko zapalio miriše. Kostimi, kamera, svjetlo i dinamika tako vješto gledatelja uvlače u priču. Savršeno je dočarana 'prljavština' svakog lika, a pogotovo glavnog Cilliana Murphya kao Thomasa 'Tommy' Shelbya, šefa klana Peaky Blindersa. Veliku ulogu i posebnu čar serije nosi i soundtrack sastavljen od raznih rock skladbi izvođača kao što su The White Stripes, The Black Keys, Arctic Monkeys.

The Serpent (Netflix)

To je hard core serija, jedna od najintrigantnijih koje sam gledala. Osim stvarnih događaja, je vrlo spretno napisan scenarij i režija koja će vas doslovno prikovati za ekran. Priča je to Charlesu Sobhraju, Francuzu koji se predstavljao kao trgovac draguljima te je počinio mnoštvo zločina ciljajući uglavnom backpackere, koja govori o manipulativnim umovima, ljudskoj slabosti, nepromišljenosti. Krađa, šverc i ubojstva, iznenađenja, koja se naprasno prekidaju kad ste za to najmanje spremni čine seriju napetom od prve do zadnje sekunde. Sjajan je to povratak u neka prošla vremena, meni osobno u zanimljive modne sedamdetete jer su mi kostimi top.