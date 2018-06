Dugo nismo vidjeli grupu E.N.I.: Evo što danas rade i kako izgledaju

Elena Tomeček Zdjelar, Nikolina Tomljanović, Iva Močibob i Ivona Maričić članice su najdugovječnije all girl grupe u Hrvatskoj. Iza ženskog kvarteta E.N.I. je više od 20 godina uspješne karijere, a povremeni izleti u solističke vode i privatni život ne sprječava ih da skupa i dalje rade. Nedavno su izbacile novu pjesmu 'Van kontrole', a za tportal su otkrile tko je od glazbenika imao najveći utjecaj na formiranje njihovog zvuka, tajna njihove 'održivosti' i tko gasi vatru između njih ako se posvađaju

Zašto tako rijetko izbacujete singlove i koliko se vaše solističke karijere kose s radom grupe?

Nikolina: Uz privatan život, familiju i stalne poslove logično je da smo nešto usporenije. Također, teško je doći do kvalitetne pjesme. Ne izbacujemo singlove reda radi već kad nam pjesma zapne za uho i kad smo sigurne da je pjesma baš za nas.

Što je s vašim nastupima? Koliko često održavate koncerte?

Iva: Koncerata je puno manje nego što ih je bilo. Situacija se s glazbenim tržištem malo promijenila. Ne održavamo ih tako često, ali kad pjevamo, uvijek se trudimo dati sve od sebe da publika bude zadovoljna.

Osim impresivnih 20 godina glazbene karijere što ste obilježili prošle godine, koji događaj je obilježio vašu karijeru?

Ivona: Jako smo ponosne na sve ono što smo napravile u ovih malo preko 20 godina. Iza sebe imamo šest studijskih albuma i jedan 'Best of' album, Doru, Porin, suradnje s vrhunskim glazbenicima, autorima i producentima. Ništa ne bismo mijenjale. Važniji su događaji svakako pobjeda na Dori 1997. s pjesmom Probudi me i Porin za najbolju izvedbu grupe s vokalom 2007. za pjesmu Oči su ti ocean. Osim toga, važan događaj dogodio se i prošle godine za 8.mart kada smo u Dvorani Zamet pred punom dvoranom i uz brojne glazbene goste proslavile 20 godina naše glazbene karijere. To je bila večer za pamćenje!