Dua Lipa odlučila se za novi korak u vezi i nakon samo dva mjeseca započela zajednički život s dečkom

Da je u vezi s bratom slavnih manekenki Gigi i Belle Hadid, Anwarom Hadidom, najpoznatija pjevačica s Kosova, Dua Lipa, potvrdila je pojavivši se s njim u srpnju na British Summer Timeu, gdje nisu krili zaljubljenost, a ni dva mjeseca kasnije počeli su i živjeti zajedno

24-godišnja pjevačica Dua Lipa i njezin četiri godine mlađi dečko, maneken Anwar Hadid odlučili su na novi korak u svojoj vezi i to samo dva mjeseca otkako su zajedno. Par je iznenadio i svoje najbliže odlukom da započnu zajednički život i to navodno u iznajmljenom stanu u New Yorku, a sve kako bi, zbog zgusnutog rasporeda, mogli čim više vremena provesti zajedno.