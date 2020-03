Dua Lipa objavila fotografiju iz djetinjstva koja je sve raznježila

Dua Lipa, slavna glazbenica najpoznatija po hitovima 'New Rules', 'Be the One' ili 'The One Kiss', vrlo je aktivna na društvenim mrežama gdje ima narastajući vojsku fanova

Zgodna Londonka kosovskih korijena koja je jako povezana sa svojom obitelji, u povodu Dana žena objavila je nekoliko fotografija iz prošlosti koje su sve raznježile. Na prvoj je mala Dua s mamom Anesom i mlađom sestrom Rinom, a na drugoj pozira s mamom u krilu.

Treća fotografija pak prikazuje tri cure iz obitelji Lipa uz poruku 'Ohrabrujte, volite, podržavajte, vjerujte... Sretan Međunarodni dan žena', napisala je hvaljena glazbenica koja osim sestre ima i mlađeg brata Gjina.

Za svoj uspjeh uvijek ističe i ulogu svojih roditelja, Dukagjina i Anese koji su se 1992. zbog rata u bivšoj Jugoslaviji s Kosova preselili u London.