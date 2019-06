Drew Barrymore iskreno: 'Nikada nisam bila mršava. Znam da sam krupnije građena i prihvatila sam to'

Za nju vitka figura nikada nije bila prioritet, znala je da joj genetika to ne dopušta i s time se pomirila. Glumica Drew Barrymore u novom intervjuu otkriva kako se oduprijela pritiscima u Hollywoodu

'Nikada nisam i nikada neću. Mislim da su sve to gluposti. Uvijek sam bila veliki pobornik prihvaćanja vlastite genetike, jer osobno nikada nisam bila mršava', rekla je Barrymore na početku razgovora za magazin People.

'Ulaziti u borbu s kilogramima bila bi za mene Sizifov posao. Znam da sam krupnije građena i prihvatila sam to. Da bih izgledala kao model trebala bih se 24 sata izgladnjivati i non stop vježbati, a to nije moj prioritet. Želim raditi posao koji volim, odgajati djecu i uživati u hrani i piću', nastavila je nadalje crvenokosa glumica.

No, ista je dodala kako je došla do točke u životu kada je shvatila da je zdravlje najbitnije.