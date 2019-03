Dok su njezine kolegice opsjednute mladolikim izgledom, Drew Barrymore tvrdi: 'Starenje je luksuz'

Holivudska slatkica Drew Barrymore u intervjuu za portal New Beauty otkrila je kako kožu lica održava mladolikom, ali i kako joj vanjski izgled nije prioritet. Za nju je u životu puno važnije kakav si čovjek, a isto uči i svoje dvije kćeri

Ako Drew Barrymore nešto ne želi, to je da njezine kćeri imaju strah od starenja. Slavna glumica i vlasnica brenda Flower Beauty otvorila je dušu u intervjuu za portal New Beauty, otkrivši kako je majčinstvo promijenilo njezin pogled na ljepotu i na način komunikacije s kćerkama.

'Sada sam odlučnija no ikad pokazati svojim kćerima da je starenje luksuz. Ako smo dovoljno sretni, svi mi ćemo iskusiti starenje. Samo želim da im se sviđa ono što one jesu, a ne to kako izgledaju', rekla je glumica koja je nedavno proslavila svoj 44. rođendan.

Svoje kćeri, šestogodišnju Olive i četverogodišnju Frankie nastoji odgajati da budu prvenstveno 'dobri ljudi'.

'Da su dobri, cool ljudi - to je sve do čega mi je stalo', zaključila je holivudska ljepotica.

No, to ne znači da ih neće učiti o kozmetici, tome kako se našminkati i o važnoj ulozi koju za ženu predstavljaju određeni proizvodi, kao primjerice olovka za usta.

U jednom trenutku u životu ćete ju sigurno zatrebati. To je ono što govorim svojim curama. Možda mislite da vam nikad neće trebati, ali onda jedan dan shvatiš da olovka za usta ne postoji samo zbog zabave. Ona ti je potrebna', rekla je Barrymore.