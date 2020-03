Doris Pinčić Rogoznica napokon otkrila kako im je uspjelo kupiti kuću bez kredita

Otkako je sa suprugom, pjevačem Borisom Rogoznicom, i njihovo dvoje djece iz stana preselila u kuću, koju su kupili bez kredita, ne prestaje interes javnosti koja žudi doznati kako im je to uspjelo. Omiljeno televizijsko lice sada je otkrilo sve

Doris Pinčić Rogoznica nedavno je postala voditeljica na HRT-u, a osim što vodi 'Dobro jutro Hrvatska', dobila je priliku voditi i ovogodišnji hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije - Doru. Sve što radi pobuđuje veliki interes javnosti, no jedan segment njezina života posebno je svima zanimljiv.

Naime, nakon godina života u stanu, obitelj Doris Pinčić Rogoznice bez kredita je kupila kuću nedaleko Zagreba, gdje su i preselili, a sve zanima jedno - kako im je to u današnje vrijeme uspjelo.

Omiljeno televizijsko lice ovih je dana progovorilo upravo o novcu, kreditima i kupovini kuće i to za portal Žene i novac, za koji je otkrila kako ne pati za materijalnim stvarima, te joj nisu važne skupe torbice, satovi..., no novac voli jer joj omogućuje, kako kaže, stvaranje uspomena, kao što su one koje nosi s putovanja, a koje ne bi bile ostvarive da nema novca.