Doris Pinčić Rogoznica ispričala kako se brani od crnih misli i poručila: 'Potpuno u redu ako se na trenutke osjećamo tjeskobno, depresivno'

Previse nam je svima svega ovih dana ali ne damo se. 🙌 Kad krenu napadati crne misli mi odradimo tjelesni u kuci 💪 Jako je vazno da u ovom trenutku koliko god je moguce zadrzimo duh i zajednistvo, ali je i potpuno u redu ako se na trenutke osjecamo tjeskobno, depresivno.. Kako se vi snalazite ovih dana, sto radite doma? Drzite mi se svi 😘 #LjubavUDobaKorone #fightwithcoronavirustogether #stayhome #ostanimodoma🏠