Doradile su sve što se doraditi dalo: Pogledajte kako su prije desetak godina izgledale sestre Kardashian Jenner

Na sceni su se pojavile kao vrlo mlade u sklopu obiteljskog reality showa, što im je u posljednjih deset godina donijelo slavu, bogatstvo i kultni status. Danas gotovo da ne postoji osoba koja ne zna nabrojati članice ove zvjezdane obitelji. Odlučili smo se prisjetiti kako su Kim, Kourtney, Khloe, Kendall i Kylie izgledale prije svih plastičnih operacija, filera i beauty tretmana

Oni su jedna od najpoznatijih obitelji u svijetu poznatih i slavnih, a svi su članovi stekli svjetsku slavu u showu 'Keeping Up With The Kardashians'. Počeli su ga snimati 2007. godine i od tada su se svi članovi obitelji mnogo promijenili. Upravo zato pomalo je šokantno vidjeti njihovu fotografiju iz vremena prije plastičnih operacija i pomoći stilista.