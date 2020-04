Svijet sporta već tjednima miruje, a koronavirus je i sportaše, navikle na ubrzan radni ritam, svakodnevne treninge te zgusnut raspored natjecanja, stavio u karantenu. Jedna od najboljih hrvatskih tenisačica posljednje tjedne provodi u Hrvatskoj. Premda Donna Vekić živi u Monaku, uvijek se rado vraća u Osijek, u kojem je prije osamnaest godina započela sportsku karijeru. Ondje se druži sa svojim najmilijima, trenira i kuha, a za tportal je ispričala koliko joj teško pada ovo vrijeme i što joj daje snagu. Govorila je i o svom dobrom izgledu, modi, a dotakli smo se i ljubavi

Kako se mirite s tim da ćete cijelo proljeće, a vjerojatno i ljeto, biti bez turnira jer do sada niste iskusili osjećaj duže pauze?

Na 'prisilnom godišnjem' redovito se čujete s trenerima. No jeste li u kontaktu s drugim igračicama?

Nakon što su nam otkazali Wimbledon bila sam stvarno tužna, ali u ovo vrijeme bitno je staviti stvari u perspektivu i shvatiti što je najbitnije u životu. To su za mene definitivno zdravlje i obitelj, a oni mi daju snagu i potporu u ovo vrijeme.

Sve ovisi o tome koliko si okupiran time tijekom dana, ali meni to nije među prioritetima, nego više kao usputna zabava.

Što vas u sportu potiče da postižete više?

Kada završim karijeru, nadam se da ću sama sebe moći pogledati u oči i iskreno reći da sam dala sve od sebe i da sam izvukla maksimum od sebe.

Za koji trenutak biste kazali da vam je bio najteži u karijeri i je li bilo momenata kada ste mislili da je cijeli svijet vaš i da vam nitko ništa ne može?

Nikada nisam mislila da je cijeli svijet moj i da mi nitko ne može ništa, mislim da uvijek stojim čvrsto na zemlji i svjesna toga da ima mjesta za napredak, a to me motivira. Najteži trenuci su mi bili kada sam imala 18, 19 godina i nije mi sve išlo onako kako sam ja to zamislila.