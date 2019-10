Domagoj Duvnjak i Lucija Žulj svoju su srednjoškolsku ljubav okrunili brakom

Mnoge mlade ljubavi, pogotovo one iz srednjoškolskih dana ne dožive svoj sretan kraj. Mladost, različiti pogledi na svijet, promijene tijekom sazrijevanja rezultiraju prekidom. No, naš poznati rukometaš Domagoj Duvnjak i njegova odabranica Lucija Žulj jedan su od svijetlih primjera takvih ljubavi iz djetinjstva

Prvih nekoliko godina putovala je u Zagreb dok je on igrao za PPD Zagreb, a onda je 2009. potpisao za Hamburg te se Lucija iz Đakova preselila svom dragom u Njemačku i tamo nastavila studij socijalnog rada.

Te godine rekao je da ne može zamisliti život bez Lucije te da će je kada za to dođe vrijeme zaprositi. Deset godina nakon što je to javno obećao, Duvnjak je odveo pred oltar svoju djevojku iz snova. Iako nije poznato gdje se odvilo vjenčanje, pretpostavlja se da su novopečeni supružnici, koji drže do tradicije, svadbu organizirali u rodnoj Slavoniji.