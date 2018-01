Djevojka političara slala rasističke poruke o Meghan Markle

Henry Bolton, vođa britanske euroskeptične stranke UKIP, pozvan je da se povuče s dužnosti nakon što je list Mail on Sunday objavio da je njegova djevojka poslala rasističke poruke o zaručnici princa Harryja, američkoj glumici Meghan Markle

Mail on Sunday objavio je niz poruka koje je Marney poslala prijatelju, a u kojima je uvredljivo komentirala Markle i crnce.

Marney je zbog toga suspendirana iz stranke.

UKIP-ov član Bill Etheridge, zastupnik Europskog parlamenta, rekao je: 'Došlo je vrijeme da Henry Bolton podnese ostavku na mjesto vođe UKIP-a. On mora otići i to brzo i što je tiše moguće.'Smatra da je on politički neiskusan i da je njegovo vodstvo bilo 'pakao' za stranku.