Djevojka dinamovca Brune Petkovića na izboru ljepote: Hoće li Tea Slavica postati nova Miss Universe?

Na ovogodišnje hrvatsko natjecanje za Miss Universe, među mnogobrojnim djevojkama, našlo se jedno sada već poznato lice. Riječ je o 19-godišnjoj Tei Slavici, atraktivnoj djevojci Dinamovog igrača Brune Petkovića, koja će se boriti za titulu najljepše

Danas se samo sa sjetom prisjećamo naših predstavnica na izborima ljepote. Daniela Gračan, Anica Kovač, Branka Krstulović, Fani Čapalija samo su neke od Hrvatica koje su postigle neviđeni uspjeh na svjetskim izborima, nakon čega je sve krenulo, možemo reći, nizbrdo. Nitko ne kaže da i dalje nisu pobjeđivale ljepotice, no, oni koji prate te izbore slažu se da je svima njima nedostajao onaj neki 'faktor X' koji bi ih izdvojio iz mase.

Objavu dijeli Official Miss Universe Croatia (@missuniversecroatiaorg) Ožu 24, 2019 u 2:48 PDT

No, kako se čini, možda je došlo vrijeme da se i to promijeni, i to već na ovogodišnjem hrvatskom izboru za Miss Universe, na koji se prijavila i prelijepa Tea Slavica, djevojka Dinamovog igrača Brune Petkovića.