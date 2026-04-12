Dino Jelusić osvaja pozornice, a sada stiže i Bruno: Nova glazbena priča iz iste obitelji

Braća Dino i Bruno Jelusić odmalena dijele istu veliku strast prema glazbi, no dok je Dino već odavno izgradio zapaženu karijeru i nastupa na svjetskim pozornicama, Bruno tek ozbiljnije gradi vlastiti put

U nedavnom razgovoru za In Magazin otkrili su koliko su ih zajedničke uspomene oblikovale, na koji si način danas pružaju podršku te postoji li mogućnost da jednog dana snime i zajedničku pjesmu.

Iako duet zasad nije u planu, obojica kažu da bi do njega moglo doći tek kada pronađu pjesmu u kojoj se podjednako vide i osjete da je stigao pravi trenutak. To, međutim, ne znači da ne uživaju zajedno u glazbi, baš kao što su to činili još u djetinjstvu, kada je Bruno često slušao Dinu dok stvara i tako ulazio u njegov glazbeni svijet.

Danas više ne žive pod istim krovom, ali povezanost nije oslabila. Dino je mlađeg brata potaknuo da počne objavljivati svoje izvedbe poznatih pjesama na društvenim mrežama, a Bruno priznaje da se vodi ponajprije instinktom i pjeva ono što mu je blisko, nastojeći pritom zadržati kvalitetu i autentičnost. Uz to, želja mu je s vremenom okupiti bend i stvarati vlastitu glazbu, pri čemu mu je stariji brat važan uzor. Talentirana obitelj Bruno za Dinu kaže da je glazbeni genij u čiji uspjeh nikada nije sumnjao, dok Dino ističe kako njegov brat ima velik talent i širok raspon interesa. Među Dininim recentnim uspjesima posebno se izdvajaju nastupi s bendovima Whitesnake i Trans-Siberian Orchestra, kao i rad s vlastitim bendom Jelusick, ali i dva ovogodišnja Porina, za rock album godine i vokalnu izvedbu.