TALENTIRANI DEČKI

Dino Jelusić osvaja pozornice, a sada stiže i Bruno: Nova glazbena priča iz iste obitelji

E. K.

12.04.2026 u 23:28

Dino Jelusić
Dino Jelusić
Braća Dino i Bruno Jelusić odmalena dijele istu veliku strast prema glazbi, no dok je Dino već odavno izgradio zapaženu karijeru i nastupa na svjetskim pozornicama, Bruno tek ozbiljnije gradi vlastiti put

U nedavnom razgovoru za In Magazin otkrili su koliko su ih zajedničke uspomene oblikovale, na koji si način danas pružaju podršku te postoji li mogućnost da jednog dana snime i zajedničku pjesmu.

Iako duet zasad nije u planu, obojica kažu da bi do njega moglo doći tek kada pronađu pjesmu u kojoj se podjednako vide i osjete da je stigao pravi trenutak. To, međutim, ne znači da ne uživaju zajedno u glazbi, baš kao što su to činili još u djetinjstvu, kada je Bruno često slušao Dinu dok stvara i tako ulazio u njegov glazbeni svijet.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

Danas više ne žive pod istim krovom, ali povezanost nije oslabila. Dino je mlađeg brata potaknuo da počne objavljivati svoje izvedbe poznatih pjesama na društvenim mrežama, a Bruno priznaje da se vodi ponajprije instinktom i pjeva ono što mu je blisko, nastojeći pritom zadržati kvalitetu i autentičnost. Uz to, želja mu je s vremenom okupiti bend i stvarati vlastitu glazbu, pri čemu mu je stariji brat važan uzor.

Talentirana obitelj

Bruno za Dinu kaže da je glazbeni genij u čiji uspjeh nikada nije sumnjao, dok Dino ističe kako njegov brat ima velik talent i širok raspon interesa. Među Dininim recentnim uspjesima posebno se izdvajaju nastupi s bendovima Whitesnake i Trans-Siberian Orchestra, kao i rad s vlastitim bendom Jelusick, ali i dva ovogodišnja Porina, za rock album godine i vokalnu izvedbu.

Dino je govorio i o nastanku pjesme 'Seasons', koja je prvotno bila zamišljena kao duet s Massimom, no na kraju je dobila drukčiji oblik i nastala u emotivno zahtjevnom razdoblju. Upravo zato pjesma nosi dodatnu osobnu težinu, a videospot je obogaćen starim fotografijama benda, što je i kod braće Jelusić probudilo niz uspomena iz djetinjstva.

Glazbeni talent nije stao samo na njima dvojici. Njihova sestra Lorena također je glazbeno nadarena i svojedobno je, baš kao i Dino, predstavljala Hrvatsku na dječjem Eurosongu. Koliko su povezani kao obitelj pokazali su i kada su zajedno zapjevali na njezinu vjenčanju. Braća kažu da svoje glasove nikada nisu međusobno uspoređivala, a ono najvažnije što su jedan od drugoga naučili jest ostati prizeman i sačuvati dijete u sebi, bez obzira na uspjeh.

VIŠE SE NE SKRIVAJU

VIŠE SE NE SKRIVAJU

Monako bruji o lijepoj Charlotte: Unuka Grace Kelly pokazala novog partnera
SJEĆATE LI GA SE?

SJEĆATE LI GA SE?

Estetika hit serije o Kennedyjevima vratila je i jedan od najpoznatijih parfema 90-ih
RAZGOVOR ZA TPORTAL

RAZGOVOR ZA TPORTAL

Baby Lasagna potpuno iskreno o mračnoj strani slave: 'Znao sam da je to prljav posao'

