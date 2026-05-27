Zlatno doba domaće estrade: Jasna Zlokić pokazala fotografiju iz mladosti s Doris i Zoricom

Naša pjevačka diva Jasna Zlokić ugodno je iznenadila pratitelje objavom fotografije koja budi uspomene na neka drukčija, mnogi će reći i ljepša vremena domaće estrade. Na njoj pozira u društvu Doris Dragović i Zorice Kondže, triju legendarnih vokalistica koje su obilježile godine kada su scena, festivali i glazbena druženja imali poseban šarm
Fotografija koju je objavila Zorica Kondža, a koja se može vidjeti OVDJE mnoge je odmah vratila u vrijeme osamdesetih godina. Bila su to vremena kada su se hitovi doslovno rađali na kultnim pozornicama, a domaća diskografija i industrija zabave radile su punom parom. Biti na estradi značilo je snimati ploče, neumorno putovati na višemjesečne turneje, ali i pokazivati pjevačko umijeće na manifestacijama koje su tada imale težinu, poput festivala.
Fotografija koju je slavna Korčulanka sada podijelila s fanovima vjerojatno je nastala negdje u pozadini takvih festivala - u pauzama između proba na splitskim Prokurativama ili u legendarnim backstageovima gdje su se stvarala prijateljstva za cijeli život. U tom raskošnom glazbenom miljeu Jasna Zlokić, Doris Dragović i Zorica Kondža suvereno su dominirale.
Fanovi su oduševljeni
Od Doris koja je osvajala još od dana u grupi More, preko impresivnog Zoričinog vokala iz vremena grupe Stijene pa sve do njene solo karijere, te Jasne koja je nizala nezaboravne balade, te su pjevačice ispisivale povijest naše glazbe.
Upravo zato ne čudi što je objava izazvala val oduševljenja. Mnogi su u toj staroj fotografiji prepoznali više od obične uspomene. 'Dive! Sve jedna bolja od druge, sve vas rado slušam!', 'Divne žene, svaka prirodna, divni glasovi.. Prave dive. A blistate i danas i glasom i stasom!', 'Kraljice', 'Prekrasne žene, a još bolje pjevačice. Prave dive', počastili su ih mnogi u komentarima.