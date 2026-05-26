Kraljevska djeca na utrci u Kopenhagenu pokazala opušteniju stranu monarhije

Princeza Isabella, princ Vincent i princeza Josephine sudjelovali su na utrci Royal Run u Kopenhagenu/Frederiksbergu.

Royal Run je ove godine održan u pet danskih gradova: Randersu, Ringkøbingu, Middelfartu, Helsingøru i Kopenhagenu/Frederiksbergu. Za ovogodišnje izdanje bilo je prijavljeno 112.450 sudionika, čime je događaj još jednom potvrdio status jedne od najpopularnijih sportskih manifestacija u Danskoj.

Troje djece kralja Frederika i kraljice Mary dobro raspoloženi i u ležernom sportskom izdanju nisu mogli proći nezapaženo među brojnim natjecateljima.

Kraljevska obitelj nije sudjelovala samo u glavnom gradu. Kralj Frederik dan je započeo u Randersu, gdje je trčao dionicu, a potom je nastupio i na utrci od pet kilometara u Middelfartu prije završnice dana u Kopenhagenu. Kraljica Mary sudjelovala je u utrci na pet kilometara u Helsingøru, dok je prijestolonasljednik Christian trčao pet kilometara u Ringkøbingu. Princeza Isabella, princ Vincent i princeza Josephine pridružili su se utrci u Kopenhagenu/Frederiksbergu, a nakon nastupa pozirali su s medaljama.

Royal Run je zamišljen kao događaj za sve generacije i sve razine kondicije. Sudionici mogu birati između jedne milje, pet kilometara i deset kilometara, a mnogi rutu i hodaju umjesto da trče. Naglasak nije na pobjedi, nego na kretanju, zajedništvu i pristupačnoj atmosferi.

Royal Run prvi je put održan 2018. godine, kada je tadašnji prijestolonasljednik Frederik obilježavao 50. rođendan. Zbog velikog interesa javnosti utrka je prerasla u godišnju tradiciju, a danski kraljevski dvor navodi da se osmo izdanje održava upravo 25. svibnja 2026., na drugi dan Duhova, uz kraljevsko sudjelovanje u pet gradova.

Royal Run je kao događaj u kojem kralj Frederik svake godine poziva građane da obuju tenisice i pridruže se utrci, bilo trčanjem, hodanjem ili šetnjom. Događaj se predstavlja kao nacionalna proslava zajedništva, dobrobiti i danske kulture kretanja.

Neformalna strana monarhije

Upravo je ta neformalnost jedan od razloga zbog kojih Royal Run svake godine privlači toliku pozornost. Umjesto strogo protokolarnih nastupa, članovi kraljevske obitelji pojavljuju se u tenisicama, među građanima, u atmosferi koja briše distancu između dvora i javnosti.

Sudjelovanje Isabelle, Vincenta i Josephine u Kopenhagenu posebno je privuklo fotografe jer su se najmlađi članovi kraljevske obitelji pojavili zajedno, spremni za utrku i druženje s okupljenima. Njihov nastup nastavio je obiteljsku tradiciju sudjelovanja u događaju koji je u Danskoj odavno prerastao običnu utrku i postao jedan od najprepoznatljivijih primjera opuštene, moderne monarhije.