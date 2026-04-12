Maja Šuput i Šime 'pobjegli' iz zemlje, a u Madridu palo i modno usklađivanje

Maja Šuput i Šime Elez vole putovanja pa ovih dana baterije pune daleko od Hrvatske
Maja i zvijezda 'Gospodina Savršenog' otputovali su u Madrid, a fotografijama s putovanja ponovno su potaknuli veliko obožavatelja. Španjolsku prijestolnicu iskoristili su za šetnje, dobru hranu i opuštene romantične trenutke.
Par koji je u posljednje vrijeme nerazdvojan, uspješno je spojio razgledavanje grada, gastro destinacije i zajedničko vrijeme. Njihovo novo zajedničko putovanje brzo je privuklo pozornost na društvenim mrežama, jer se par posljednjih mjeseci sve češće pojavljuje zajedno i više se ne skriva od znatiželjnih pogleda javnosti.
Uživaju u španjolskoj prijestolnici
Objave iz Madrida pokazuju ih u opuštenom izdanju, u šetnji ulicama grada i tijekom izlazaka, a dio medija posebno je izdvojio i kadar poljupca koji je dodatno rasplamsao komentare o njihovoj vezi. U fokusu su bili i detalji s putovanja, od gastronomskih postaja do atmosfere španjolske prijestolnice, koja se pokazala kao idealna kulisa za njihov novi bijeg od svakodnevice.
Ni oni nisu odoljeli modnom usklađivanju na putovanju pa je posebnu pozornost fanova izazvala i fotografija na kojoj oboje nose majice na pruge u kombinaciji s trapericama.
Da im putovanja očito itekako odgovaraju, sugeriraju i raniji napisi o zajedničkim odlascima, a Madrid se sada samo nadovezao na niz njihovih sve češćih zajedničkih pojavljivanja. Upravo zato novo putovanje nije prošlo nezapaženo, osobito među pratiteljima koji već neko vrijeme budno prate svaki njihov novi kadar.
Iako Maja i Šime svoju priču uglavnom puštaju da govori kroz fotografije i kratke objave, interes za njihov odnos ne jenjava.
Madrid je tako postao nova romantična postaja para koji iz izlaska u izlazak, i s putovanja na putovanje, izaziva sve više pažnje.