Demi Moore stala u obranu supruge Brucea Willisa

I.Bradić

03.09.2025 u 09:03

Demi Moore
Demi Moore Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN
Poznato je da su Bruce Willis i Demi Moore ostali bliski i nakon rastave, a poznata je glumica i podrška Willisovoj novoj supruzi Emmi u teškoj situaciji

Supruga Brucea Willisa posljednjih je danas često na udaru javnosti, a sve zbog iskrenosti i potpune transparentnosti na koju se odlučila. Kako uskoro izlazi njezina knjiga u kojoj je opisala kako se suočava s bolešću popularnog glumca, Emma Heming Willis u intervjuu je priznala kako izgleda njezina svakodnevica.

Osim što je na sebe preuzela ulogu njegovatelja popularnog glumca, Emma je odlučila ipak staviti djecu na prvo mjesto te je s njima odselila u drugu kuću kako bi ih donekle zaštitila od poteškoća kroz koje glumac prolazi. I baš kako je i sama pretpostavila, njezino je priznanje stvorilo dva tabora: one s mišljenjem i one s iskustvom.

Emma Heming Willis poručila je da tuđa bučna mišljenja bez stvarnog iskustva s demencijom ne bi trebala određivati obiteljske odluke o skrbi, a iako otvorenost nosi osude, ona stvara zajednicu i podršku među onima koji se s tim svakodnevno suočavaju.

Bruce Willis i Emma Heming
Bruce Willis i Emma Heming Izvor: EPA / Autor: EPA/JASON SZENES

U njezinu je obranu sada stala i Willisova prva supruga, Demi Moore, te izrazila duboko razumijevanje, ali i zabrinutost za njegovatelje koji u sličnim situacijama posve zaborave vlastito zdravlje.

'Biti bivša supruga, iako je naša obitelj jako povezana, zanimljiva je pozicija. Toliko je toga palo na Emmu da stvarno shvati cijelu stvar, a najljepše je bilo prepoznati važnost njegovatelja i da se moraju brinuti sami za sebe. Ako ne ulože to vrijeme da se uvjere da su dobro, onda ne mogu pomoći nikome drugome', istaknula je Demi Moore u podcastu kod Oprah Winfrey.

Demi Moore Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

